برگزاری جشنواره "رسالت تا مهدویت" در دانشگاه آزاد اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهیار شعبانی مسئول کانون مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ظهر امروز در این جشنواره در بین جوانان با بیان اینکه تبیین و تعمیق آموزه های دینی و نهادینه کردن حب اهل بیت (ع) و همچنین فرهنگ انتظار را در ضمیر پاک فطرت خداجوی جوانان و به ویژه دانشجویان، مهمترین هدف در برگزاری این جشنواره دانست و افزود: این مر مبنای نظام تربیتی اسلامی است.



حجت الاسلام رضا مرادی خلیفه لو، رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر نیز در این مراسم ضمن تبریک خجسته سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و تمام مسلمانان جهان، این اعیاد خجسته و مبارک را به منزله تولدی نو و دوباره دانست که با برگزاری جشنواره های اینچنین، این تولد نو و زیبایی آفرین را ارج نهاده و اقدامات لازم برای تولد نو و ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) را مهیا می کنیم.



حجت الاسلام حیدری از کارشناسان و متخصصین مباحث مهدویت نیز به عنوان سخنران، ضمن تقدیر از مجریان برگزاری این جشنواره، آن را زمینه ای موثر جهت بیدارسازی فطرت های پاک نسل جوان در راستای تربیت نسل منتظر و ولایی دانست.



وی با بیان این مطلب که اکثریت یاران پیامبر اکرم (ص) و حضرت قائم (عج) را جوانان تشکیل می دهند، سخنان خود را با روایتی از مولی الموحدین حضرت امیر المومنین (ع) در خصوص 4 نعمت والای جوانی، عافیت، تندرستی و حیات آغاز کرد و از دانشجویان حاضر خواست تا با درک کامل این نعمت ها، از آن بهره لازم را برده و جزو یاران و منتظران حضرت صاحب الزمان (عج) باشند.



سخنران جشنواره "رسالت تا مهدویت" واحد اسلامشهر در ادامه با استناد به آیات کلام الله مجید، دو نعمت رسالت و ولایت را والاترینِ نعمت هایی دانست که خداوند بر بشر ارزانی داشته است.



وی ختم نعمت رسالت را بعثت حضرت رسول اکرم(ص) و خاتمه نعمت ولایت را حضرت صاحب الزمان (عج) معرفی کرد و به تشریح شرایط لازم جهت انتظار برای ظهور آن حضرت پرداخت.



جشنواره "رسالت تا مهدویت" دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با اجرای مولودی توسط روح ا... حیدرزاده، مدح و ثناگوی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و اجرای تواشیح توسط گروه "ثقلین" و موسیقی سنتی زنده توسط گروه "عارف" ادامه و با اهدای کمک هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس به سه نفر از حاضرین در جشنواره، خاتمه یافت.