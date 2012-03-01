انتخابات یک تکلیف الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در قسمتی از این بیانیه آمده است: تاریخ انقلاب اسلامی ایران سرشار از روزهای سرنوشت ساز است که ملت در سه دهه پربرکت نظام جمهوری اسلامی آن را تجربه کرده است.

این بیانیه می افزاید: به موازات هر اتفاق مهم، مردم مومن و مقاوم ایران اسلامی با اشاره ولی فقیه زمان حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در تمام عرصه ها حضور گسترده داشته و توطئه های دشمن را ناکام ساخته است.

بیانیه شورای هیات های مذهبی استان سمنان با تاکید بر حضور حداکثری در پای صندوق های رای اعلام می کند: همانطوری که در یوم الله 22 بهمن با حضور گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن شرکت و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و دشمنان انقلاب اسلامی کوبیدیم در روز 12 اسفند نیز به وظیفه شرعی و دینی خود عمل خواهیم کرد.

حضور در انتخابات خود فرصت ارزشمندی است



کانون مداحان شهرستان گرمسار طی بیانیه ای ضمن حضور گسترده در انتخابات اعلام کرد: حضور در پای صندوق های رای و امکان مشارکت تک تک افراد در سرنوشت خود هدیه گرانبها و فرصت ارزشمندی است.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: این هدیه گرانبها به همت مردان و برکت خون هزاران شهید راه آزادی و آزادی خواهی و دوستداران عدالت به امانت سپرده شده و باید به بهترین وجه ممکن از آن حراست و پاسداری کنیم.

این بیانیه می افزاید: به فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)، رای دادن یک تکلیف است پس باید هر چه باشکوهتر بر سر صندوق های رای حضور به هم رسانیم.

ملت ایران 12 اسفند حماسه ای دیگر خلق می کنند

کانون مداحان شهرستان دامغان طی بیانیه ای اعلام کرد: ملت ایران 12 اسفند با حضور پرشور در پای صندوق های رای حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد که نشات گرفته از اراده ایمان و توفیقات الهی است.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: یقینا هر رای درون صندوق ها شلیک تیر مستقیم به چشم یزیدان زمان یعنی آمریکا، اسرائیل، انگلیس و منافقین خواهد بود.

در بخشی پایانی این بیانیه با تاکید بر حضور حداکثری در انتخابات خاطر نشان می کند: ما ذاکران اهل بیت(ع) شهرستان دامغان ضمن تجدید میثاق با آرمان های انقلاب و امام(ره) و مقام معظم رهبری، پیمان می بندیم تا با همراهی کلیه هموطنان در پای صندوق های رای حضور یافته و نماینده ای متدین، ولایتمدار و دلسوز را انتخاب کنیم.

ملت ایران با تمام توان پای ایمان و عقیده خود ایستاده است

هیئت مذهبی محبان الحسین(ع) شاهرود طی بیانیه ای ضمن دعوت بر حضور پرشور مردم در انتخابات اعلام کرد: ملت ایران با تمام توان پای ایمان، عقیده و انتخاب خود ایستاده است.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: ملت ایران پس از حضور حماسی در راهپیمایی 22 بهمن این نوید امید بخش را به کشورهای اسلامی در سرتاسر جهان داد که انقلاب سال 57 هیچ گاه از صفحه ی روز گار محو نخواهد شد.

این بیانیه می افزاید: انتخابات 12 اسفند از ارزش و اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و رسانه های تبلیغاتی وابسته به استکبار جهانی چندین ماه است که با ترفندهای مختلف می کوشند تا مردم را از شرکت پرشور در انتخابات منصرف و نسبت به آینده نا امید کنند.

در بخش پایانی این بیانیه تاکید می کند: ما هم صدا با سایر اقشار جامعه با فریادی رسا و دشمن شکن در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت خواهیم کرد و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی کوبیده و برای تشکیل مجلس ولایتمدار و کار آمد تمام توان خود را به کار می گیریم.

حضور در انتخابات رای به اقتدار ایران است

موسسات قرآنی استان سمنان طی بیانیه ای اعلام کرد: حضور پرشور در انتخابات رای به ولایت مداری، شهدای هسته، بی اثر بودن تحریم ها و اقتدار همیشگی ایران است.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: حضور پرشور مردم در انتخابات، پاسخ محکمی به یاوه گویی ها و تحریم های توخالی دشمنان است.

در بخشی از این بیانیه با بیان اینکه دشمنان نادان تصور می کنند با حربه های بی ارزش می تواند عزم ملت ایران را از بین ببرند می افزاید: مردم در 12 اسفند جواب آنها را خواهند داد.

این بیانیه تاکید می کند: ما جامعه قرآنی استان سمنان با پیروی از ولایت فقیه و بینش اسلامی و انقلابی خویش در روز 12 اسفند ماه پای صندوق رای به دشمنان ثابت می کنیم که برای حفظ انقلابمان همیشه در صحنه هستیم و باقی خواهیم ماند.