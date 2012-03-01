12 اسفند بزرگترین جشن سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین ظهر پنجشنبه در ستاد انتخابات شهرستان افزود: آنچه را در مدت تبلیغات نامزدها مشاهده کردیم حضور کم نظیر جوانان، اقشار مختلف، دانش آموزان، دانشگاهیان بود که در سایه اخوت از نامزد های مورد نظر خود حمایت می کردند.

وی اظهار داشت: رقابت سالم همراه با بصیرت در این مدت به نمایش گذاشته شد و در طی 33 سال یک چنین رقابت سالم و بی مسئله بدون منازعه همراه با نشاط و شادابی کم نظیر بوده است.



گرزین اضافه کرد: بلوغ فکری جامعه، درک بالای سیاسی جوانان، فهم رقیبان، هماهنگی و همراهی روسای ستاد ها، ایفای نقش متنفذین و از طرفی امانت داری، صداقت و ارتباط صمیمی مسئولان اجرایی، نظارت، بازرسی سبب شدد، رقابتی سالم همراه با رفاقت داشته باشیم.



وی بیان داشت: علی رغم بلند گوهای استکباری که مردم استقبالی از انتخابات نداشته باشند بر خلاف تصورشان مشتی بر پیشانی اربابان زر و زور نواخته شد.

گرزین گفت: نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فردا 12 اسفند از ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ملت سرافراز ایران اسلامی همچون که در دوران انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس خوش درخشیدند در روز جمعه نیز ضمن حضور گسترده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دشمنان را به حیرت وا خواهد داشت.



