واشنگتن خود را برای پشتیبانی هوایی از اسرائیل آماده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، با وجود هشدارهای کاخ سفید به رژیم صهیونیستی در مورد عواقب اقدام نظامی علیه ایران، برخی از مقامات وزرات دفاع آمریکا مدعی شدند پنتاگون خود را برای حمایت از این اقدام آماده می کند.

بر این اساس آمریکا به این نتیجه رسیده که بدون کمک و بهره گیری از هواپیماهای سوخت رسان این کشور صهیونیستها قادر به هدف قرار دادن اهداف هسته ای و پایگاههای نظامی در ایران نیستند.

ژنرال "نورتون شواتز" فرمانده نیروی هوایی آمریکا با اعلام این مطلب گفت واشنگتن خود را برای احتمال بروز درگیری نظامی در منطقه آماده می کند.

بلومبرگ به نقل از برخی دیگر از مقامات وزارت دفاع آمریکا ایجاد امکان سوخت گیری هوایی برای جنگنده های اسرائیلی را از جمله زمینه های پشتیبانی از نیروی هوایی این رژیم برای حمله به ایران ارزیابی کرد.

طبق این گزارش همچنین آمریکا در حال بررسی امکان استفاده از بمبهای نفوذ کننده موسوم به پناهگاه شکن به منظور تخریب تاسیسات هسته ای ایران در حمله احتمالی صهیونیستها است.

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان بدلیل بعد مسافت و گسترده بودن تاسیسات هسته ای ایران در سراسر این کشور، امکان حمله هوایی اسرائیل به ایران نظیر آنچه در عراق و سوریه رخ داد، میسر نیست.

صهیونیستها با وجود تهدیدهای توخالی به خوبی از ناممکن بودن چنین اقدامی آگاهند زیرا در درجه اول جنگنده های اسرائیلی برای رسیدن به خاک ایران نیاز به سوخت گیری هوایی در میانه راه دارند و ثانیا برای هدف قرار دادن اهداف مورد نظر صهیونیستها به صدها فروند جنگنده نیاز است که حتی در صورت حل این مشکلات با توجه به توان پدافند هوایی ایران چنین حمله ای با شکست مواجه می شود.