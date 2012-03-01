بانوان با بصیرت بوشهری حضوری پرشور در انتخابات خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عرفان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آحاد مردم استان با حضور در صحنه سرنوشت ساز با حفظ وحدت و یکپارچگی با آفریدن حماسه بزرگی، امید دشمنان را به یاس مبدل می‌کنند و موجب عزت، اقتدار و سرافرازی ایران اسلامی می‌شوند.

وی ادامه داد: دختران و زنان با بصیر و آگاه استان بوشهر همراه با اعضای خانواده در 12 اسفند در پای صندوق‌های رای حضوری همیشگی، موثر، پرشور و با عظمتی را به نمایش می‌گذارند و به تکلیف شرعی و الهی خود عمل می‌کنند.

مدیر کل امور خانواده و بانوان استانداری بوشهر اضافه کرد: زنان و دختران مومن و متعهد با انتخاب نمایندگان اصلح در مجلس نهم شورای اسلامی، زمینه پویایی و پایایی و تعالی جامعه را فراهم می‌کنند و موجب مجد و عظمت ایران اسلامی می‌شوند.

وی افزود: حضور اقشار مختلف مردم، قدرت معنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به رخ دشمنان می‌کشاند و ترفندها و توطئه‌های استکبار جهانی را خنثی می‌کند.

استان بوشهر چهار حوزه انتخابیه تشکیل شده است که در هر یک از این حوزه‌های انتخابیه شش نفر برای در اختیار گرفتن یک کرسی از بهارستان با هم به رقابت خواهند کرد.

مردم استان بوشهر همواره حضوری گسترده در انتخابات داشته‌اند و در این دوره نیز مردم حضوری گسترده توام با پور و شعور در انتخابات خواهند داشت.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جمعه 12 اسفند برگزار می‌شود.