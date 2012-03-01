اتاق خبرنگاران در ستاد انتخاباتی اردبیل راه اندازی شد

عباس دست باز ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این مهم در راستای اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و سریع خبرهای مربوط به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای صورت خواهد گرفت.

وی حضور مستمر و نزدیک خبرنگاران به عنوان ناظران و نمایندگان افکار عمومی را در تمام مراحل انتخابات ضروری دانست و عنوان کرد: اهمیت رسانه‌ها در کنترل و راهبری افکار و شفاف سازی اذهان عمومی غیرقابل انکار است.

جانشین ستاد انتخابات استان افزود: مطبوعات و رسانه های گروهی باید ضمن زمینه ‌سازی برای حضور حداکثری مردم، امانت ‌داری و رعایت اخلاق انتخاباتی و حرفه ای را نیز مد نظر داشته باشند.

وی رسانه ها را اهرمی قوی و موثر در جهت جلوگیری از بروز بد اخلاقیهای انتخاباتی در جامعه عنوان کرد و یادآور شد: این مهم در صورتی محقق خواهد شد که مطبوعات خود با حفظ امانت ‌داری و عدم انتشار اخبار کذب از قدم‌ گذاشتن به فضا و جریانات تنش زا و مسموم پرهیز کنند.

وی انتخابات را یک همایش بزرگ ملی دانست که عدم رعایت اخلاق، قانون و مرز بندیهای مشخص شده، بزرگترین ضربه را به منافع ملی خواهد زد.

دست باز با اشاره به برگزاری سالم و مردمی انتخابات مجلس نهم در استان ابراز امیدواری کرد در انتخابات 12 اسفندماه نیز شاهد مشارکت حداکثری مردم، نهادها در یک فضای آرام اما پرشور و با نشاط باشیم.

