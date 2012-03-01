میوه های نوروز از 23 اسفندماه در بازارهای چهارمحال و بختیاری عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان کرمی گفت: یک هزار و 800 تن میوه ومرکبات مورد نیازمردم برای ایام پایانی سال همزمان از 23 اسفندماه در بازار استان چهار محال و بختیاری توزیع می شود.

وی گفت یک هزار و 200 تن پرتقال از باغات مازندران و 600 تن سیب درختی از ارومیه برای تامین نیاز مردم خریداری و ذخیره سازی شده است.

کرمی به نظارت بازرسان بر عرضه و توزیع این میوه ها اشاره کرد و گفت: میوه های نوروزی زیر نرخ بازار عرضه خواهد شد.

رشد50 درصدی عرضه گل در بازارهای چهارمحال و بختیاری

رئیس اتحادیه گل فروشان با اشاره به رشد50 درصدی عرضه گل در بازارهای چهارمحال و بختیاری گفت: 70 گل فروش بطور تمام وقت برای عرضه گل های جدید دنیا به مردم استان فعالیت می کنند.

مرادی با اشاره به استقبال مردم به خرید گل در آستانه نوروز، گفت: هم اکنون 32 واحد صنفی فعال در استان به عرضه گل مشغول هستند.

وی افزود: گل فروشان استان چهار محال و بختیاری برای تامین گلهای مورد نیاز مردم ورود گل به استان را 50 درصد افزایش داده اند.

نمایشگاه های نوروزی در چهارمحال و بختیاری شنبه هفته آینده افتتاح می شوند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 10 نمایشگاه درمراکزشهرستانها وشهرهای سامان و فرخ شهر استان چهار محال و بختیاری برپا می شود.

رحمن کرمی گفت: این نمایشگاهها همزمان از 13 تا 22 اسفندماه کالاهای نوروزی را در 540 غرفه به مردم عرضه می کنند.

وی بیان کرد: اقلام نمایشگاهی 10 تا 20 درصد زیر نرخ بازار عرضه می شوند.

تصویب نرخ های جدید گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: نرخ هر کیلوگرم مرغ گرم چهار هزار و 200تومان و مرغ منجمد سه هزار و 100 مصوب شده است.

رحمن کرمی افزود: در صورتیکه واحدهای صنفی بیش از این نرخ اقدام به خرید و فروش مرغ کنند به شدت با آنها برخورد می شود.

کرمی با اشاره به ممنوع شدن خروج مرغ گرم و منجمد از چهارمحال و بختیاری گفت: ستاد خبری 124 گزارشات مردمی از تخلفات واحد های صنفی در عرضه و افزایش قیمت کالا ها را دریافت و بررسی می کنند.

خدمات رسانی 25 هزارواحد صنفی فعال در چهارمحال و بختیاری

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی چهارمحال و بختیاری گفت: این واحد های صنفی در قالب 240 اتحادیه ، 9مجمع امور صنفی و در چهاررسته به مردم خدمت می کنند.

علیرضاجیلان گفت: ازاین تعدادواحد صنفی سه هزار و 685 واحد تولیدی،13 هزار و 673 واحد توزیعی، دو هزار و 61 واحد خدماتی و پنج هزار و 581 واحد خدمات فنی هستند.

وی گفت: ستاد خبری 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات مسافران و میهمانان نوروزی است.