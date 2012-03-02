دورخیز موجران برای افزایش قیمتها/قیمت برخی از آپارتمانها در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه وزیر راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است که سال آینده اجاره بها افزایش پیدا نمی کند و دلیل این امر را افزایش نرخ سود بانکی دانسته است اما هنوز چند هفته ای مانده به پایان سال، مالکان بدون توجه به شرایط مستاجران و حتی بیش از نرخ تورم، اجاره بها را افزایش داده اند که به طور حتم در قراردادهای جدید اجاره بها، این موضوع کاملا قابل مشاهده خواهد بود زیرا اغلب صاحبخانه ها از 10 تا 30 درصد بنا به موقعیت ملک به قیمت اجاره بها اضافه کرده اند.

گرچه علی نیکزاد، افتتاحهای مسکن مهر را در سال آینده دلیل محکم دیگری بر عدم افزایش قیمتها می داند اما به نظر می رسد که هنوز سال آینده شروع نشده اجاره بها سیر صعودی پیدا کرده است و موجران هم به مستاجران اولتیماتوم افزایش قیمت را داده اند.

یکی از مستاجران در منطقه نارمک تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هفته گذشته نامه کوتاهی را از صاحبخانه مان دریافت کردیم که در آن نوشته شده بود، باید 5 میلیون به پول رهن و 300 هزار تومان به اجاره هر ماه اضافه کنید، یعنی باید 20 میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون تومان پرداخت کنیم.

مستاجر دیگری عنوان کرد که صاحبخانه اجاره ماهیانه 270 هزار تومانی را به 320 هزار تومان افزایش داده با وجودیکه هنوز موعد قرارداد هم نرسیده است و وقتی نسبت به این موضوع اعتراض کردیم به ما گفت که می توانید خانه دیگری را پیدا کنید.

وی بابیان اینکه مگر نرخ سود بانکی چقدر بالاتر رفته است که بتواند قیمت ها را کاهش دهد، افزود: مبلغ رهن و اجاره که سال گذشته در همین زمان در غرب تهران برای واحد 80 متری 40 میلیون تومان بود الان به 50 میلیون تومان رسیده است.

بنابراین به نظر می رسد که مالکان قبل از اینکه قیمت های سال آینده و تورم نوروزی مشخص شود برای افزایش قیمت ها دورخیز کرده اند از سویی موجران هم که در شب عید خانه مناسبی را نمی توانند پیدا کنند به اجبار خواسته مالکان را برآورده می کنند.

قیمت برخی از آپارتمان های اجاره ای در تهران

یک آپارتمان 50 متری در خیابان جشنواره طبقه سوم با 20 میلیون تومان رهن اجاره داده می شود و برای واحد 54 متری در تهرانپارس سراج طبقه چهارم 22 میلیون تومان رهن تعیین شده است.

همچنین آپارتمان 55 متری با انباری در خیابان جمهوری، یاسر شمالی 20 میلیون تومان رهن و 150 هزار تومان اجاره ماهیانه از سوی مالک اجاره داده می شود و برای اجاره یک آپارتمان 54 متری در خیابان فلسطین جنوبی، یک خوابه با پارکینگ و انباری 10 میلیون تومان رهن و 500 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

واحد 55 متری در خیابان آذربایجان بین خوش و رودکی، دو خوابه با پارکینگ وانباری به قیمت 25 میلیون تومان رهن داده می شود از سویی برای واحد 30 متری در نواب خیابان کمیل هم 12 میلیون تومان رهن تعیین شده است.

یک دستگاه آپارتمان 35 متری در خیابان شکوفه، کرمان هم با 14 میلیون تومان رهن اجاره داده می شود و برای واحد 50 متری یکخوابه در تجریش 55 میلیون تومان رهن تعیین شده است.

آپارتمان 60 متری در خیابان گلبرگ اول 16 متری هم 20 میلیون تومان رهن و 150 هزار تومان ماهیانه اجاره داده می شود و برای واحد 54 متری دوخوابه در طوس تقاطع یادگار 25 میلیون تومان رهن تعیین شده است همچنین واحد 46 متری در سلمان فارسی با پارکینگ از سوی مالک با 17 میلیون تومان رهن و 150 هزار تومان در هر ماه، اجاره داده می شود.