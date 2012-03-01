وظیفه اصلی مردم حضور پرشور و انتخاب هوشمندانه است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد غفاری ظهر پنجشنبه در جمع نمازگزاران و اعضای ستاد انتخابات استان اظهار داشت: با همکاری و مساعدت تمامی دست اندرکاران انتخابات تاکنون مراحل ثبت نام، تایید صلاحیت و تبلیغات با موفقیت سپری شده و به زمان برگزاری انتخابات نزدیک می شویم.

وی افزود: پیچیدگی آرایش سیاسی در این دوره از انتخابات و تغییرات سیاسی که به لحاظ فکری و تئوریکی برای جریان ها و احزاب شکل گرفته، انتخاب فرد اصلح را با شرایط خاصی مواجه ساخته است.

وی افزود: در مرحله تبلیغات تنها 40 مورد تخلف انتخاباتی مشاهده شد که با آن برخورد قانونی صورت گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی با اشاره به ویژگی های خاص انتخابات سال 90، گفت: به اقرار مخالفان هیچ انتخاباتی تا این اندازه مورد هجمه فتنه گران، مخالفان، ناکسان و ساکتان چه در داخل و خارج کشور قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه عملکرد کاندیداها، مجریان و ناظران، جریان های فکری و سیاسی و طرفداران در طول این مدت عملکرد خوبی داشته اند، گفت: هم اکنون 233 نفر در استان برای رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور دارند که سهم مشهد از این تعداد 113 نفر است و در نهایت 18 نفر به مجلس راه می یابند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی افزود: برای حضور در مجلس خبرگان رهبری نیز سه نفر در استان اعلام آمادگی کرده اند که یک نفر به این مجلس راه می یابد.