نماینده اصلح باید مورد حمایت مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلام رضا زاهدی پنج شنبه در دیدار با ائمه جماعات مساجد مهدیشهر پیرامون نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، افزود: نماینده اصلح باید خود را ملزم به اجرای خواسته های قانونی و حقیقی مردم کند.

وی تصریح کرد: مجلس محل اراده قوی و آراء قاطع مردم جهت خدمتگزاری به ملت است و هیچگاه نباید مورد تنش و یا تضعیف افراد بیگانه قرار بگیرد.

زاهدی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص می کند و از نظر سیاسی مظهر خواسته های گوناگون مردم در داخل و خارج از کشور است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر گفت: نمایندگان باید فارغ از جناح بندی های سیاسی بتوانند پاسخگوی اعتماد آراء مردم بوده و با طرح قوانین صحیح و اعمال نظارت های قانونی مشکل گشای ملت در تمام عرصه های داخل و خارجی باشند.

وی ضمن تاکید بر حفظ اصل بی طرفی در انتخابات توسط روحانیان تصریح کرد: قداست شغل روحانیت باید در نظر گرفته شود.

زاهدی در پایان با اشاره به اینکه وظیفه روحانیت حفظ تعادل در عرصه انتخابات است، گفت: لازمه انتخابات فضایی عقلانی و حکیمانه است.