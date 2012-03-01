شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز مردم را به مشارکت حداکثری دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با تقدیر از حماسه حضور ملت بزرگ ایران و مردم شهید پرور استان سرافراز البرز در راهپیمایی عظیم و حیرت انگیز 22 بهمن که عظمت اراده ملت در آن به وضوح به نمایش درآمد، از تمامی اقشار جامعه جهت حضور فراوان و با شکوه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دعوت کرد.

در این بیانیه با یادآوری شرایط حساس کنونی و اهمیت اثرات شگرف خلق حماسه و شگفتی دیگری در عرصه حضور مقتدارانه و آگاهانه، در تعیین سرنوشت و ایجاد زمینه های رسیدن به قله های افتخار و اقتدار از مردم استان برای حضوری پرشور دعوت شد.



در این بیانیه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه انتخابات، نقطه اساسی وصل افکار و ارای مردم به بدنه نظام اجرایی است، آمده است: حضور فراوان، پرشور، برخاسته از درایت، آگاهی و بصیرت مردم بزرگترین پشتوانه نظام جهوری اسلامی در عرصه های گوناگون جهانی است.



این بیانیه می افزاید: حضور کارآمد و پر قدرت در عرصه های گوناگون علمی، پژوهشی، اجتماعی، سیاسی، دیپلماسی و بین المللی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک بار دیگر با شرکت مردم در صحنه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به جهانیان نشان داده خواهد شد.



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در پایان این بیانیه آورده است: وعده دیدار همه دلسوزان امروز و فردای کشور و استان و آرزومندان عظمت، پیشرفت، اقتدار و عزت ایران اسلامی روز جمعه 12 اسفند ماه در پای صندق های رای سراسر ایران اسلامی.

بیانیه سازمان بهزیستی



همچنین سازمان بهزیستی کشور به مناسبت فرارسیدن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای مشارکت و حضور همیشگی مردم نوع دوست و مسلمان ایران در عرصه های سیاسی و اجتماعی را گرامی داشته است.



متن این بیانیه که بهزیستی استان البرز در اختیار دفتر خبرگزاری مهر در البرز قرار داده است، به این شرح است: همراه با فرمایشات مقام معظم رهبری و در آستانه بهار طبیعت به استقبال بهاری دیگر می رویم که لطافت آن مزین به بوی شهدای این مرز و بوم و شعارش باهم بودن برای آبادی و استقلال ایران اسلامی است و بی شک آرای ایرانیان ذکاوتمند در انتخابات پیش رو گل هایی است که این بهار را خجسته و مبارک تر می گرداند.



این بیانیه به شرایط خاص داخلی و خارجی ایران اشاره کرده است و آورده است: در شرایطی که آرای مردم شریف ایران تجدید میثاق با امام شهدا، بیعت با رهبر حکیم انقلاب و نشانه حضور همیشگی ایرانیان در انتخاب صالحان خانه ملت است، شرکت در انتخابات مشتی محکم بر پیکر افکار پوشالی دشمنان آبادی و آزادی این مرز و بوم نیز خواهد بود.



این بیانیه تصریح کرد: برادران و خواهران شما در سنگر تلاش و خدمت به محرومان و توانخواهان با شعار بهتر زیستن برای همه در سازمان مردم نهاد بهزیستی، در کنار ملت شریف ایران در خلق این حماسه تلاش خود را خواهند کرد.



این متن افزود: ما نیز همچون شما در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی با غرور و افتخار به پای صندوق های رأی می رویم و نمایندگانی را بر می گزینیم که ادامه دهنده راه روشن انقلاب اسلامی هستند. چراکه معتقدیم فارغ از وظایف و تکالیف سیاسی هر هم وطن، حضور و مشارکت در امور اجتماعی و اهمیت دادن به سرنوشت و آینده نگری هر شخص می تواند از سلامت رفتار اجتماعی و تعهدپذیری او خبر دهد که با افزایش چشم گیر این مشارکت ها در حرکت های خودجوشی همچون راهپیمایی میلیونی دهه فجر انقلاب و انتخابات های پیشین این واقعیت بیش از پیش بر جامعه شناسان و تحلیلگران دنیا اثبات شده که جامعه جوان ایران در رفتارهای اجتماعی با قدرت و توان و انگیزه های استوار ظاهر می شود.



در انتهای بیانیه بهزیستی بی شک سازمان انقلابی و مردم نهاد بهزیستی که عهده دار وظایف مختلفی در حوزه توانمندسازی معلولان تحت پوشش، سلامت خانواده، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و… است، در انتظار حضور نمایندگانی درد آشنا، دلسوز و کاردان در این حوزه خواهد بود که همچون نمایندگان پیشین خانه ملت در جهت حمایت بیشتر و موثرتر از اقشار مختلف جامعه گام بردارند.

دعوت از مردم برای حضور در انتخابات



همچنین اصناف و صنعتگران استان البرز نیز با انتشار بیانیه ای مردم را به حضور گسترده در انتخابات دعوت کرد.



در این بیانیه آمده است: به فضل خداوند متعال، اصناف و صنعتگران اعم از مجامع امور صنفی، اتحادیه های مختلف تولیدی و توزیعی، بازاریان، کسبه محترم و انقلابی این استان همگام با اقشار مختلف مردم شریف و غیور ایران اسلامی در 12 اسفند 90 بار دیگر حضور انقلابی خود را در پای صندوق های رای به نمایش خواهند گذاشت.



در این بیانیه تاکید شده است: حضور پر شکوه مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب نمایندگان اصلح، مشت محکم دیگری بر دهان استکبار جهانی و حامیان داخلی و خارجی آنها خواهد بود.



سازمانهای بسیج اصناف و صنعت ، معدن و تجارت البرز در این بیانیه حضور یکپارچه مردم در پای صندوق های رای را تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای اعلام کرده است.

