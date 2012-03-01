اولین نمایشگاه جامع زنان درهرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پری صیادی ظهر پنجشنبه در سالن اجتماعات استانداری عنوان کرد: این نمایشگاه با 26 کمیته تخصصی و 60 غرفه با ارائه خدمات و فعالیت هایی که در حوزه های مختلف زندگی هر انسان تاثیر گذار است در بعد زنان برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: منابع انسانی به عنوان شاخص اساسی در توسعه جوامع بشری محسوب می شود با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، قطعا در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی یک عنصر تاثیرگذارشناخته می شوند.

مدیرکل بانوان و خانواده هرمزگان یادآورشد: نگاه به زنان باید در بعد جمعیتی اصلاح شود و به زنان که در جایگاه همسر و همچنین پرورش و تربیت نسل ایفای نقش می کنند باید فرصتی برای معرفی ظرفیت ها و توانمندیهای آنان داده شود.

صیادی با بیان به اینکه معرفی برترین بانوان استان و تجلیل از آنان و همچنین ایجاد نشاط در خانواده از اهداف نمایشگاه است عنوان کرد: نمایشگاه زمینه ای است برای آگاه سازی زنان از حقوق اجتماعی و خانوادگی و معرفی امکانات و توانمندیهای آنان. همچنین با معرفی الگوهای موفق در بین بانوان می توان در ارتقا روحیه خودباوری زنان موثر شود.

وی بیان داشت: دو مقوله در نمایشگاه وجود دارد، غرفه هایی که توسط ادارات دولتی و خصوصی برای ارائه عملکردها و شاخصه های زنان است و دیگر آن برنامه های جانبی شب شعر، محفل قرآن، جشنواره آشپزی و حلقه ای گفتگوی تخصصی بانوان است.

مدیرکل بانوان و خانواده هرمزگان با اشاره به اینکه این نمایشگاه با ویژگی جامع بودنش برای اولین بار دربندرعباس برگزار می شود افزود: محور و حوزه های فعالیت نمایشگاه فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، پزشکی، ورزشی به شمار می آید.

صیادی یادآورشد: کمیته های تخصصی شامل هنر، عکس، مبحث قرآن، شهدا، مشاوره، زنان سرپرست خانوار، ورزشی با جنبه های مختلف آن، مبحث دختران، دانشگاهیان، کدبانوی نوآور و مدیریت مصرف،تولیدات غذایی، مباحث ازدواج و تحکیم بنیان خانواده وسلامت است.

وی عنوان کرد: برنامه های جنبی به دلیل عملیاتی بودن جذابیت های خاصی دارد، در بخش کودک و نوجوان انیمشن هایی برای آسیب شناسی نمایش داده می شود، در بخش سلامت ارائه خدمات پزشکی رایگان صورت می گیرد همچنین در بحث مشاوره ژنتیک، مدیریت اقتصاد، ازدواج و هویت کارگاه های آموزشی برگزار می شود.