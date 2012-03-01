قطار تهران - یزد از ریل خارج شد/ هیچکس آسیب ندید

مدیرکل راه آهن استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر اظهار داشت: قطار تهران - یزد حدود یک ساعت پیش، پس از رسیدن به ایستگاه یزد بنا به دلایل نامعلومی از ریل خارج شد.

محمد دهقان پور افزود: قطار شماره 626 تهران - یزد امروز از ایستگاه تهران به مقصد یزد حرکت کرد و در طول مسیر نیز هیچ مشکلی نداشت اما به محض رسیدن به ایستگاه یزد از مسیر ریل خارج شد.

وی بیان داشت: به هیچ یک از مسافران آسیبی وارد نشده است و همه آنها به سلامت به مقصد رسیده اند.

دهقان پور با بیان اینکه علت خروج قطار از ریل مشخص نیست، عنوان کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است و به محض مشخص شدن دلیل حادثه در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد.