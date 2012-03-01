ایران کشور مهمی در منطقه است/ خطر اصلی اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عمرو موسی" گفت: اعلام زمان موعد انتخابات در ماه مه آینده آغاز راهی است که به ثبات دایمی در مصر منجر می شود.

وی ضمن تصادفی ندانستن حادثه اخیری که برای وی رخ داد (سه نفر در جریان نشست موسی در یکی از شهرهای مصر زخمی شدند) افزود: دوران انحصار در تصمیم گیری ها سپری شده است.

وی ضمن حمایت از اتخاذ موضع درست در روابط با آمریکا درباره موضوع ایران گفت: من از اولین کسانی بوده ام که از گفتگو با ایران حمایت می کرده است، اما اختلافات میان نهاد ریاست جمهوری و وزارت خارجه سبب برگزار نشدن گفتگو شد.

موسی بیان کرد: ایران کشور بزرگی است و بر روی ناو هواپیمابر زندگی نمی کند و سیاستهای برجسته ای در منطقه دارد.مصر در امنیت منطقه ای باید نقش داشته باشد تا زمانی که خطر اسرائیل وجود دارد نباید از برنامه هسته ای ایران حرف بزنیم.