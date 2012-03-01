2700 دانشجو گلستان تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری ظهر پنجشنبه در نشست با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: در سالجاری کمیته امداد امام (ره) استان توانست سه برابر تعهدات خود در زمینه ایجاد اشتغال را عملی کند.

وی افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد 11 هزار و 389 پرونده اشتغال تشکیل و به بانکها معرفی شده اند که از این تعداد سه هزار و 185 نفر موفق به دریافت وام شده اند.



مدیرکل کمیته امداد امام (ره) گلستان اظهار داشت: 87 نفر از دانشجویان فارغ التحصیل رشته کشاورزی تحت حمایت کمیته امداد در انتظار فراخوان واگذاری مراتع سازمان جهاد کشاورزی هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: طرحی جهت به کارگیری فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در سال آینده اجرا خواهد شد، که در صورت اعلام اعتبارات به اجرای دستورالعمل آن خواهیم پرداخت.

سید نصیر سید محمدی افزود: کارگروه توسعه اشتغال در کشور ایجاد، که در راس آن رئیس جمهور و در استان ها استانداران و در شهرستان ها فرمانداران قرار دارند، وامی که در این طرح به متقاضیان پرداخت می شود با سود 4 تا 7 درصد است که اولویت عمده آن به فارغ التحصیلان رشته کشاورزی اختصاص دارد.

وی در پایان بیان داشت: در حال حاضر 3000 متر از اراضی مورد نظر شناسایی و آب آن نیز تامین شده است واین فرصت خوبی است که دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) می توانند در اولین فراخوان حضور خود را اعلام کنند.