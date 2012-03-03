صبای قم میهمان صدرنشین لیگ برتر فوتسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور آرام آرام به هفته‌های پایانی خود نزدیک می‌شود، این هفته دو تیم همیشه مدعی فوتسال کشور که نمایندگانی از قم و قرچک هستند به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا احتمالا قهرمان این فصل در این دیدار مشخص شود.



بر اساس برنامه کمیته فوتسال فدرا‌سیون فوتبال، این هفته دیدارهای هفته دوازدهم از دور برگشت این دوره از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور به انجام خواهد رسید و 14 تیم لیگ برتری در هفت مسابقه همزمان در شهرهای مختلف کشورمان با یکدیگر به رقابت می پردازند.



جدال صبا و منصوری مهمترین بازی هفته بیست و پنجم



در این بین مهم‌ترین بازی هفته بین تیم‌های فوتسال منصوری قرچک و صبای قم برگزار خواهد شد که اصفهانی ها بیش از همه به این بازی نگاه دارند تا شاید فوتسالیست های صبای قم همچون بازی رفت تیم منصوری قرچک را متوقف کنند و حکم به صدرنشینی تیم صنایع گیتی پسند اصفهان بدهند.



اما حکایت بازی مهم هفته بین صبای قم و تیم شهید منصوری قرچک مهمتر از دیدار رفت دو تیم در قم است، چرا که منصوری قرچک در حال حاضر بیشترین بخت را برای کسب دومین عنوان قهرمانی متوالی خود در لیگ برتر فوتسال دارد و نمی خواهد در خانه و در پذیرایی از صبای قم این شانس را از دست بدهد، هر چند شکست یا تساوی منصوری قرچک برابر صبای قم بهترین خبر برای رقیب اصفهانی آنها یعنی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان خواهد بود.



دیدار تیم های فوتسال شهید منصوری قرچک و صبای قم از هفته بیست و پنجم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از ساعت 16 عصر روز یکشنبه چهاردهم اسفند ماه در سالن هفتم تیر شهر قرچک برگزار خواهد شد.



تقابل منصوری و گیتی پسند برای قهرمانی در لیگ سیزدهم



این دیدار در حالی برگزار می شود که تیم فوتسال شهید منصوری قرچک هم اکنون با کسب 59 امتیاز و تفاضل گل به اضافه 51 در صدر جدول رده بندی قرار دارد ولی تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان با کسب 59 امتیاز و تفاضل گل به اضافه 47 در مکان دوم ایستاده است.



فولاد ماهان سپاهان اصفهان در حال حاضر تیم سوم جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور محسوب می‌شود در حالی که اصفهانی‌ها هم‌اکنون در فاصله هشت امتیازی تیم های شهید منصوری قرچک و گیتی پسند در مکان سوم جدول رده‌بندی ایستاده‌اند.



صبای قم تیم ششم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال



این در حالی است که تیم فوتسال صبای قم با 15 امتیاز کمتر نسبت به تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان هم‌اکنون تیم 36 امتیازی جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور محسوب می‌شود و جایگاه ششم جدول رده‌بندی را در اختیار دارد.



در حال حاضر صبای قم با کسب 11 پیروزی، سه تساوی و 10 باخت، با 75 گل زده، 74 گل خورده و تفاضل گل به اضافه یک، با 36 امتیاز رتبه ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر را بعد از تیم‌های شهید منصوری قرچک، صنایع گیتی پسند اصفهان، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، حفاری اهواز و گسترش ‌فولاد تبریز در اختیار خود گرفته است.

