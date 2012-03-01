مردم ایران به حضور خود در انتخابات رنگ حماسه بزنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مجیدی کارگردان سینمای ایران در نامه‌ای ارسالی به این خبرگزاری بیان کرده است:مشارکت حداکثری در انتخابات، شرایط خاص امروز و توجه به شرایط جهانی دلیل مضاعف شدن شرکت در انتخابات است و با توجه به پیامی که میزان مشارکت مردم برای دنیا خواهد داشت این حرکت تاثیرگذار بر اراده آنان است.

در ادامه، مجیدی با اشاره به این مطلب که منافع ملی از مسایل دیگر جداست و شرکت در انتخابات جزو وظایف اجتماعی هر ایرانی است آورده است:از مردم عزیز ایران اسلامی می خواهم تا هم‌صدا با انقلاب و برای لبیک به دعوت رهبری در این انتخابات شرکت کرده و بدانند پرشور برگزار کردن این انتخابات در این زمان که افتخارات و عزت نیاز کشورمان است خود کسب موفقیت بزرگ دیگری در جهان خواهد بود و این‌بار دستاوردی بزرگ برای کشور عزیز اسلامی ایران است.

در انتهای نامه آمده است: انتخابات در هر کشور عرصه حضور مردم و صحنه تجلی اراده مردمی در تعیین سرنوشت و آینده خویش است و در شرایط خاص کشور ما، که به تعبیر مقام معظم رهبری، نفس حضور، تعیین کننده است، حضور در انتخابات، لبیکی دوباره به نظام اسلامی و ارزش‌هاست.