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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

منتظری:

جشن "انتخاب گل از گلستان برای بهارستان" برگزار می شود

جشن "انتخاب گل از گلستان برای بهارستان" برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: جشن انتخاب گل از استان برای بهارستان در روز 12 اسفند در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تالار فخرالدین اسعد گرگانی به عنوان شعبه اخذ رای، پذیرای اهالی فرهنگ، هنر و اهالی رسانه استان گلستان است.

وی گفت: در آستانه رویداد بزرگ انتخاب نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یکبار دیگر جهان شاهد نمایش باشکوه دیگری از ملت ایران اسلامی خواهد بود و زیباترین و جاودانه ترین شورها و حماسه ها رقم خواهد خورد.

وی افزود: اهالی فرهنگ و هنر و ادب همچون دیگر گلستانی های گلستان ایران زمین، با حضور در پای صندوقهای رای و انتخاب نماینده اصلح، با امام راحل(ره)،مقام معظم رهبری و خون شهیدان تجدید پیمان می کنند.

منتظری بیان داشت: اجرای سرود های انقلابی- اجرای ویژه برنامه های کودک و نوجوان، اجرای موسیقی مقامی کتول، برنامه های ورزشی، موسیقی محلی گروه طالبا از مازندران، اجرای کارگاه نقاشی کودک و جشن رای اولی ها از عناوین این جشن بزرگ است.

وی گفت: تالار فخرالدین اسعد گرگانی از ساعت 8 صبح جمعه، 12 اسفندماه 1390، پذیرای مردم گرگان است.
کد مطلب 1548163

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