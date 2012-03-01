جشن "انتخاب گل از گلستان برای بهارستان" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تالار فخرالدین اسعد گرگانی به عنوان شعبه اخذ رای، پذیرای اهالی فرهنگ، هنر و اهالی رسانه استان گلستان است.

وی گفت: در آستانه رویداد بزرگ انتخاب نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یکبار دیگر جهان شاهد نمایش باشکوه دیگری از ملت ایران اسلامی خواهد بود و زیباترین و جاودانه ترین شورها و حماسه ها رقم خواهد خورد.



وی افزود: اهالی فرهنگ و هنر و ادب همچون دیگر گلستانی های گلستان ایران زمین، با حضور در پای صندوقهای رای و انتخاب نماینده اصلح، با امام راحل(ره)،مقام معظم رهبری و خون شهیدان تجدید پیمان می کنند.



منتظری بیان داشت: اجرای سرود های انقلابی- اجرای ویژه برنامه های کودک و نوجوان، اجرای موسیقی مقامی کتول، برنامه های ورزشی، موسیقی محلی گروه طالبا از مازندران، اجرای کارگاه نقاشی کودک و جشن رای اولی ها از عناوین این جشن بزرگ است.



وی گفت: تالار فخرالدین اسعد گرگانی از ساعت 8 صبح جمعه، 12 اسفندماه 1390، پذیرای مردم گرگان است.