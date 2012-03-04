حمایت های دانشگاه علوم پزشکی از بیماران ام اس

دکتر علی داوود زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد روحیه از سوی خانواده و جامعه به بیماران ام اس کمک می کند و اعتماد به نفس آنها را برای پایداری در مقابل این بیماری بدون علت بالا می برد.



وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان البرز نیز باصدور حواله جهت تهیه داروهای این بیماران به حمایت های خود ادامه می دهد.



این دکتر داروساز ادامه داد: قبل از تشکیل دانشگاه علوم پزشکی ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج از طریق داروخانه هلال احمر به تهیه سهل الوصول داروهای بیماران ام اس کمک می کرد و هم اکنون نیز باتشکیل استان البرز، دانشگاه علوم پزشکی استان در جهت حمایت و رفاه حال بیماران ام اس گام های مثمرثمری برمی دارد.



دکتر داوود زاده درخصوص تعداد مراکز بهداشت ودرمان شبانه روزی در ارائه خدمات به بیماران ام اس نیز اظهارداشت: در جای جای استان البرز این خدمات فراهم شده است؛ در نظرآباد مرکز شبانه روزی نظرآباد، در ساوجبلاغ مرکز درمانی امام جعفر صادق و دو بخش (محمدشهر، اشتهارد، مشکین دشت،ماهدشت) و(مهرشهر،گلشهر و کیانمهر) جهت راحتی حال این بیماران سعی شده است تا تعداد مراکز بهداشت و درمان افزون تر شود.



وی افزود: در فردیس کرج نیز به زودی داروخانه ای به این قشر از بیماران معرفی خواهد شد تا سهل تر داروهای خود را تهیه کنند و نیازمند به طی مسافت به داخل کرج نباشند.