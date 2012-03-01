مشارکت در انتخابات از دستاوردهای انقلاب صیانت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی ظهر پنجشنبه در جمع اعضای هئیت بازرسی ستاد انتخابات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مردم با حضور پرشور در پای صندوقهای رای از دستاوردهای انقلاب اسلامی صیانت می کنند، افزود: دشمنان در صدد خدشه دار کردند اعتماد و اتکای ملت به نظام اسلامی و ولایت فقیه بوده که مردم با مشارکت حداکثری در انتخابات تلاشها را بی اثر می کنند.

وی با اشاره به تحریمها و تهدیدهای اخیر کشورهای مستکبر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: نباید فرصتی برای دشمنان انقلاب اسلامی جهت ضربه به نظام اسلامی فراهم کرد بلکه باید با حضور مقتدرانه خود در انتخابات فردا به جهانیان ثابت کنیم که به فرموده امام راحل دشمن" هیچ غلطی نمی تواند بکند".

رئیس هئیت بازرسی ستاد انتخابات آذربایجان غربی با بیان اینکه اعضا هیئتهای بازرسی در جهت حفظ امانتداری و کنترل فرایند در انتخابات فعالیت می کنند، ادامه داد: کسب کرسی نمایندگی مردم در مجلس، مشروع و هدفی طیبه است که ابزارهای رسیدن به این مسئولیت خطیر نیز باید از سلامت کامل و صحت کافی برخوردار باشد.

طالبی ضمن تبیین ویژگیهای یک کاندیدای اصلح نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: شرکت در انتخابات هم حق و هم تکلیف است، حق است چون هر ایرانی به برکت نظام اسلامی حق دارد در تعیین سرنوشت خود شرکت کند و تکلیف است چون در قبال رای که باید بدهد مسئول بوده و نباید کوتاهی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اعضای هیئت بازرسی که در روند برگزاری انتخابات حضور دارند، باید همه این تدابیر برای راحتی خیال مردم بوده و با تقسیم کار دقیقی که میان اعضا انجام شده در انتظار برگزاری یک انتخابات با شکوه در نهایت صحت و سلامت هستیم.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان آذربایجان غربی افزود: حضور اعضای این هیئت در محل های رای گیری باعث ایجاد امنیت روانی برای مردم شده که باید با نظارت مستمر و دقیق خود بر فرایند برگزاری انتخابات تمامی تخلفات احتمالی را گزارش کنند.