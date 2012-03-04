ورزشکاران نابینای قمی با حمایت بیشتر استعداد قهرمانی دارند

علیرضا کهندانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت فعلی ورزش در بین قشر نابینا و کم‌بینای قم تصریح کرد: برای ایجاد تحول در فعالیت‌های این هیئت و پیشرفت در مسیر توسعه ورزش در بین اقشار نابینا و کم‌بینای استان تلاش خود را از زمان حضور در این هیئت آغاز کرده‌ایم و امیدوارم با حضور در هر مسابقه‌ای به نتایج خوب نیز برسیم.



موفقیت ورزشکاران نابینا و کم بینا در مسابقات داخلی و برون مرزی



وی با اشاره به موفقیت‌های ورزشکاران نابینا و کم‌بینای قم بیان داشت: درخشش این ورزشکاران سرافراز در مسابقات داخلی و خارجی سبب ایجاد دلگرمی و امیدواری نسبت به تلاش در راستای توسعه ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان شده است.



دبیر هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌‌بینایان قم افزود: وقتی گلبالیست‌های قمی در مسابقات بین‌المللی و قهرمانی کشور همواره صاحب عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی بوده‌اند و ورزشکاران رشته‌های شطرنج و شنا و با تمام تلاش خود برای کسب افتخار فعالیت می‌کنند، وظیفه ما سنگین‌تر می‌شود تا بتوانیم حداقل کار یعنی ایجاد فضای مناسب ورزشی را برای آنها انجام دهیم.



وی با اشاره به اینکه همکاری اداره کل ورزش و جوانان و بهزیستی برای توسعه ورزش نابینایان و کم‌بینایان قم چشمگیر بوده است، تاکید کرد: این تلاش‌ها از یک سو موجب ایجاد فضای سالم روحی و جسمی برای این قشر محروم جامعه می‌شود و از سوی دیگر زمینه کسب افتخار در میادین معتبر ورزشی را فراهم می‌کند.



تعامل سازنده هیئت های استانی با فدراسیون نابینایان و کم بینایان



دبیر هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان قم تأکید کرد: یکی دیگر از اقدامات ما در زمینه توسعه ورزش نابینایان و کم‌بینایان استان تلاش برای برقراری ارتباطی نزدیک با فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان بود که خوشبختانه تعاملات خوبی در این زمینه داریم.



وی بیان داشت: ورزشکاران حاضر در هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌‌بینایان استان قم در حال حاضر در هفت رشته ورزشی آقایان و چهار رشته ورزشی بانوان در بخش‌های مختلف قهرمانی و همگانی فعالیت می‌کنند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.



کهندانی در ادامه از حضور ورزشکاران نابینا و کم‌بینای قمی در قالب تیم‌های رشته‌های مختلف در مسابقات ورزشی قهرمانی نابینایان و کم‌بینایان کشور خبر داد و عنوان کرد: در هر رویدادی که در سطح کشور برگزار می‌شود، در تلاش هستیم با حداکثر توان در مسابقات شرکت کنیم.



فعالیت ورزشکاران نابینا و کم بینای قم در هفت رشته ورزشی



وی با تاکید بر اینکه هدف هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان قم این است که رشته‌های فعال در بین ورزشکاران نابینا و کم‌بینای قم بیشتر شود، ادامه داد: در حال حاضر در رشته‌های گلبال، فوتبال، دوومیدانی، شطرنج، شنا، پاورلیفتینگ و جودو فعالیت‌های ورزشکاران نابینا و کم‌بینای قم برگزار می‌شود.



دبیر هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان قم بیان کرد: برای این منظور از نابینایان و کم‌بینایان عزیز استان قم دعوت می‌کنیم تا برای فعالیت در برنامه‌های ورزشی این هیئت به دفتر هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان واقع در مجموعه ورزشی شهید حیدریان مراجعه کنند.

