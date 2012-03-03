هزار و 189 مبتلا به ام اس در استان البرز وجود دارد

دکتر علی داوود زاده در گفتگو با خبرنگارمهراظهار داشت: در استان البرز هزار و 189 مبتلا به ام اس وجود دارند که در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل پرونده داده اند.



وی افزود: به زودی این تعداد از بیماران حواله دریافت داروی خود را دریافت خواهند کرد تا مشکلی از جهت تامین دارو نداشته باشند.



این دکتر داروساز ضمن تشریح و برشمردن داروهای بیماران ام. اس و مصرف هفتگی به صورت متغیر بسته به نوع حملات در طول هفته اشاره کرد و گفت: هم اکنون 49 درصد این بیماران هفته ای یک بار مجبور به تزریق داروی interfrom هستند.



داوود زاده در خصوص آثار تزریق این دارو و نقش آن در بهبود حال بیماران نیز عنوان کرد: این داروها هرچند مشکلاتی اعم از درد و التهاب بعد از تزریق را برای بیماران ایجاد می کند اما سیستم ایمنی بدن بیماران ام اس پس از تزریق تنظیم می شود ، سرعت پیشرفت بیماری کاهش می یابد و علاوه بر کاهش تعداد دفعات حمله از عود بیشتری بیماری خواهد کاست.



وی اظهار امیدواری کرد تا با پیشرفت علم داروی خوراکی جایگزین تزریق شده و بخشی از مشکلاتی که این بیماران تا آخر عمر با آن دست به گریبانند کاهش یابد.