جبهه متحد اصولگرایان از مردم انقلابی ایران برای حضور باشکوه در انتخابات دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهرمشروح این بیانیه به شرح زیر است:

کمتر از 24 ساعت دیگر ملت ایران با حضور گسترده و پرشکوه خود به پای صندوقهای رای خواهند رفت و عزم و اراده پولادین خود را به رخ دشمن خواهد کشید و با زدن سیلی محکم بر صورت نظام سلطه، چشمان بهت زده آمریکا و صهیونیسم بین الملل را در مقابل امت سرافراز امام و رهبری، به نظاره عزت و سربلندی انقلاب اسلامی خواهد نشاند.

مردم فهیم و انقلابی ایران اسلامی به خوبی می دانند مجلس با قانونگذاری راه حرکت عمومی کشور و دستگاه ها را مشخص می‌سازد و با نظارت بر اجرای درست قوانین سرنوشت کشور و ملت را رقم می‌زند؛ لذا شرکت در انتخابات را به معنای دخالت در سرنوشت خودشان و سرنوشت کشور می دانند.

اکنون در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم‌ترین مسوولیت اجتماعی مردم، جبهه متحد اصولگرایان از امت رشید، قهرمان و انقلابی ایران اسلامی دعوت می‌کند با حضور گسترده و باشکوه در انتخابات 12 اسفند ماه با هوشمندی، پیوند عمیق خود با ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به همه جهانیان ثابت کنند و حماسه ای از جنس نهم دی 1388 و 22 بهمن 90 بیافرینند.

12 اسفند ماه روزی است که ملت غیور ایران اسلامی به عنوان پیشکسوت برگزاری انتخابات در منطقه و کشورهای اسلامی با وحدت و همدلی جهت استمرار راه شهیدان با انتخاب نمایندگانی ولایت مدار، کارآمد، تحول خواه، کلان نگر، خدمتگزار، عدالت خواه و استکبار ستیز مجلسی صالح سالم و قوی را تشکیل خواهند داد.

انتخابات پیش رو در شرایطی برگزار می گردد که تحولات عمیقی در پرتو بیداری اسلامی در منطقه رخ داده و تداوم دارد. فشار محافل خارجی، به‌ویژه استکبار جهانی برای محروم کردن کشورمان از حق دستیابی به فن‌آوری هسته‌ ای، تضییق حقوق اقتصادی با استفاده از اهرم تحریم و رویای خام کمرنگ شدن مشارکت ملی در انتخابات مجلس هدفی جز کنار زدن ایران اسلامی از محوریت تحولات منطقه ندارد. اما حضور پرخروش، استوار و آگاهانه‌ مردم در لبیک به ندای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بهترین پاسخ به این یاوه‌گویی‌ها خواهد بود.

مشارکت فراگیر مردم در آزمون سرنوشت‌ساز انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب نمایندگان لایق، کارآمد، مدیر و دلسوز جلوه‌ دیگری از عزم و اراده‌ ملی را برای پیمودن راه دشوار مبارزه و صیانت از اصول عقیدتی و اسلامی به جهانیان نشان خواهد داد و تمام تمهیدات و فشارهای بین‌المللی، ترفندهای تبلیغاتی و جنگ روانی دشمنان قسم خورده‌ جمهوری اسلامی را در مواجهه با این مشارکت و کمرنگ شدن آن خنثی خواهد کرد.

جبهه متحد اصولگرایان ضمن تقدیر از حضور فعال و هوشمندانه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز در صحنه انتخابات ، بر این باور است که حضور همه جانبه، مخلصانه و هوشمندانه مردم در این همایش عظیم ملی گام مهمی برای پیشرفت و عدالت همراه با معنویت و عقلانیت در سایه ولایت خواهد بود و این همدلی زمینه لازم برای رسیدگی به مشکلات اساسی کشور در حوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را با همکاری سایر قوا فراهم می سازد.