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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

تشکیل انجمن ام. اس برای رسیدگی به مشکلات بیماران در کرج

تشکیل انجمن ام. اس برای رسیدگی به مشکلات بیماران در کرج

کرج-خبرگزاری مهر: دکتر داروساز دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از تشکیل انجمن ام. اس به صورت فعال در کرج خبرداد.

دکتر علی داوود زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در حال تشکیل پرونده و جمع آوری آمار و اطلاعات از تعداد بیماران ام. اس در سطح استان است تا لیست نهایی را به سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ودرمان معرفی کند.

وی افزود: با ارسال لیست قطعی بیماران ام.اس حواله جهت دریافت دارو صادر خواهد شد و بخشی از مشکلات این بیماران رفع می شود.

این دکتر داروساز در ادامه  عنوان کرد: سازمان قضا و دارو در وزارت بهداشت و درمان ردیف بودجه ای برای بیماران صعب العلاج منظور ساخته و بیماران مذکور می توانند  با مراجعه به این مرکز بخشی از مشکلات درمانی خود را  کاهش دهند.

وی افزود: هر چند مرکزی در محمد شهر به منظور حمایت از بیماران ام .اس وجود دارد ؛ بزودی انجمنی در حمایت از این بیماران در استان البرز شکل خواهد گرفت.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در حال تشکیل پرونده و دریافت بانک اطلاعاتی از تعداد بیماران ام .اس در سطح استان است.
 

کد مطلب 1548169

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