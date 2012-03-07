تشکیل انجمن ام. اس برای رسیدگی به مشکلات بیماران در کرج

دکتر علی داوود زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در حال تشکیل پرونده و جمع آوری آمار و اطلاعات از تعداد بیماران ام. اس در سطح استان است تا لیست نهایی را به سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ودرمان معرفی کند.



وی افزود: با ارسال لیست قطعی بیماران ام.اس حواله جهت دریافت دارو صادر خواهد شد و بخشی از مشکلات این بیماران رفع می شود.



این دکتر داروساز در ادامه عنوان کرد: سازمان قضا و دارو در وزارت بهداشت و درمان ردیف بودجه ای برای بیماران صعب العلاج منظور ساخته و بیماران مذکور می توانند با مراجعه به این مرکز بخشی از مشکلات درمانی خود را کاهش دهند.



وی افزود: هر چند مرکزی در محمد شهر به منظور حمایت از بیماران ام .اس وجود دارد ؛ بزودی انجمنی در حمایت از این بیماران در استان البرز شکل خواهد گرفت.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در حال تشکیل پرونده و دریافت بانک اطلاعاتی از تعداد بیماران ام .اس در سطح استان است.

