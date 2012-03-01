کتاب "نود روز نخست" با رویکرد نوین در استراتژی مدیریت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال بیرامیان بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این کتاب چارچوبی را جهت تسریع در گذار به پست جدید مدیریت ارایه و همچنین نحوه کسب موفقیت ها را برای کارآفرینان مشخص کرده است.

وی افزود: با مطالعه دقیق کتاب "نود روز نخست" می توان با ایجاد استراتژی های گذار موفقیت آمیز در پست مدیریتی، راههای رسیدن به مراحل آرمانی را نیز با سرعت بخشیدن بر حیطه وظایف خود هموار کرد.

بیرامیان ادامه داد: این کتاب در 10 فصل شامل نحوه ارتقاء توانایی شخصی، افزایش سرعت در یادگیری، همسویی استراتژی با وضعیت کسب و کار، نحوه کسب موفقیت های زود هنگام، چگونگی مذاکره جهت کسب موفقیت، نحوه ایجاد همترازی، نحوه تشکیل تیم مدیریتی، چگونگی حفظ تعادل و نحوه سرعت بخشیدن به مجموعه منتشر شده است.

در مقدمه این کتاب 187 صفحه ای که با همکاری چند تن از اساتید علم مدیریت و مرکز بین المللی رشد قشم ترجمه، و به چاپ رسیده، به مشکلات پیش روی کارآفرینان و نحوه گذار از آن با استفاده از نیروی انسانی کارآمد و با دانش، چگونگی سازماندهی، نحوه هدایت و رهبری و تصمیم گیری ها اشاره شده است.

این کتاب توسط مایکل واتکینز به زبان انگلیسی تالیف و توسط کمال بیرامیان و سرور اعظم وزیری که از اساتید دانشگاه استان هرمزگان هستند، به زبان فارسی ترجمه شده است.

کتاب " نود روزِ نخست" توسط نشر ماه و ما در تیراژ دو هزار نسخه با طراحی و گرافیک منحصر بفرد منتشر شد.