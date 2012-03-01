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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

دو نظامی دیگر ناتو در افغانستان کشته شدند

دو نظامی دیگر ناتو در افغانستان کشته شدند

فرماندهی نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان (ایساف) از کشته شدن دو نظامی دیگر ناتو در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حمله دو مرد مسلح به نظامیان ناتو در ولایت قندهار دو نفر از آنان کشته شدند.

یک مقام دولتی افغانستان با تایید این خبر هویت دو نظامی کشته شدن ناتو را آمریکایی اعلام کرد. به گفته وی حمله مذکور در یک ایست بازرسی در منطقه قبیله نشین جنوب افغانستان رخ داده است.
 
فرماندهی ایساف نیز اعلام کرد دو نظامی مذکور در حمله دو مرد مسلح که یکی از آنان لباس پلیس افغانستان را به تن داشت، جان خود را از دست داده اند. همچنین نیروهای ناتو پس از حمله مذکور اقدام به پاسخ نموده و در درگیری پس از این حمله دو مرد مهاجم را هدف قرار داده اند.
 
دو روز پیش نیز دو نظامی دگیر آمریکایی در تیراندازی فردی با یونیفورم پلیس افغانستان کشته شدند که این مسئله بویژه پس از اعتراضات اخیر به توهین آمریکایی ها علیه مقدسات اسلام، موجب نگرانی نیروهای خارجی شده است.
کد مطلب 1548171

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