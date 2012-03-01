مردم به کاندیداهای توانا و دارای صلاحیت دینی و سیاسی رای دهند

آیت الله مومن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بحث انتخابات اصل قضیه این است که مردم برای انجام دادن اموری مانند قانون گذاری در کشورافرادی را انتخاب می کنند. بنابراین حضور مردم در انتخابات می تواند بسیار ارزشمند باشد. مقام معظم رهبری مکررا بر اصل حضور پر شور در انتخابات تاکید داشتند.

عضو مجلس خبرگان افزود: افراد معاندی که با نظام اسلامی ایران مخالف هستند در صددند که این انتخابات را طوری در دنیا نشان دهند که ارزشمند جلوه نکند و این حضور مردم است که می تواند پاسخ اینها را قاطعانه بدهد. در صورتی که در انتخابات مردم حضور حداکثری داشته باشند این افراد نیز کم تر دست به تخریب علیه کشورمان می زنند.

این استاد بلند پایه حوزه علمیه قم گفت: واقعیت این است که مردم ما قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی حواس شان جمع بوده و در همه اموری که حضورشان لازم بوده است با کمال دقت و ظرفیت لازم آمده اند و کار را انجام داده اند. لازم است که تمام مردم و کسانی که به حق قانونی خودشان رسیده اند در انتخابات شرکت کنند تا در دنیا به درستی و عظمت منعکس شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما خواهان نظام اسلامی خودشان هستند. مردم باید سعی کنند به کسانی که از نظر اخلاقیت های دینی و سیاسی صلاحیت دارند و نیز می توانند نمایندگان فعالی، باشند و توانایی شان در قانون گذاری و اسلام گرایی در همه جهات ثابت شده باشد رای دهند. در این صورت مجلس هم مجلس مطلوبی از کار خواهد در آمد.

آیت الله مومن ابراز امیدواری کرد در روز جمعه مردم با حضور خودشان مقابل یاوه گویی ابر جنایتکاران غرب بایستند و تودهنی محکمی به آنها بزنند.

عضو شورای نگهبان اظهار داشت: برای اینکه افراد کارآمدی در مجلس حضور یابند مردم باید در انتخاب کاندیداها دقت لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: امیدوارم که این انتخابات نیز از نظر اجتماع و حضور به نفع کشورهای اسلامی باشد. مجلس مجلسی باشد که از مجالس دوره گذشته هم بهتر باشد.

وی در پایان گفت: مردم سعی کنند که خودشان اشخاصی را که از دیگران بهترند شناسایی کنند و اگر نمی شناسند از اشخاص مورد اعتمادی که به مورد اعتمادشان هستند کمک بگیرند.