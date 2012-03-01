اخبار ورزشی استان چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری با صدور بیانیه‌ای از مردم ایران اسلامی و بخصوص جوانان و ورزشکاران دعوت کـرد با حضور پرشور و آگاهانه خود، حماسه انتخابات مجلس شورای اسلامی را به حماسه پرشکوه راهپیمایی 22 بهمن پیوند زده و پاسخ رفتار خصمانه استکبار جهانی نسبت به ملت بزرگ ایران را بدهند.

در این بیانیه آمده است، در شرایط حساس و حیاتی امروز که دشمن تمام تلاش خود را معطوف به کاهش مشارکت مردم در انتخابات نموده و تلاش می کند با القای یاس و ناامیدی مانع از حضور مردم در این عرصه شود، ملت آگاه و با بصیرت ایران اسلامی در پیروی از بیانات روشنگرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور حماسی خود در پای صندوق های رای اعتقاد و عزم راسخ خود را در صیانت از آرمان های مقدس جمهوری اسلامی ایران به جهانیان اعلام خواهد کرد.

حضـور هوشمندانه ورزشکاران و جوانان در راهپیمایی 22 بهمن امسال نشـان داد که همچون سال های گذشته در صحنه‌های سرنوشت‌ساز کشور اسـلامی حضور دارند و مطمئنا این حضور را در روز 12 اسفند بار دیگر با شکوه هر چه بیشتر به نمایش خواهند گذاشت.

درمجلسی که به گفته امام راحل "عصاره زحمت‌های طاقت‌فرسـای ملت مسلمان و فراهم آمده از الله‌اکبرهای مردم است". امت اسلامی ایران به خوبی آگاه است که اقتدار و استقلال کشور در گرو حضور آگاهانه تمامی اقشار در تعیین سرنوشت سیـاسی، اجتماعی، فرهنگی خود است.

امید آنکه نمایندگان منتخب به پشتوانه رای آگاهانه ملت بیداردل ایران، با بکارگیری همه ظرفیتهای علمی،‌ اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، کارآمدی، شجاعت و دلسوزی خود را در راستای استحکام‌بخشی به نهال با عظمت انقلاب بکار گرفته و در انجام وظیفه دینی و انقلابی خود در خدمت به مردم موفق و موید باشند و گام‌های بلند را در جهت تربیت و پرورش آینده‌سازان این مرز و بوم برداشته و رشد و تعالی همه جانبه کشور را فراهم آورند.

جامعه ورزش استان چهامحال و بختیاری که همواره دوشادوش سایر قشرها حضوری پررنگ را در همه روزهای سرنوشت ساز انقلاب اسلامی داشته اند در انتخابات دوازدهم اسفند ماه نیز مشارکت و حضور همه جانبه خواهند داشت.

ورزشکار چهار محالی نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بیلیارد کشور شد

دومین دوره مسابقات اسنوکر قهرمانی کشور در رده سنی زیر 17 سال آقایان با حضور ورزشکارانی از استانهای همدان، تهران، لرستان، گیلان، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، فارس، مرکزی و قزوین در پایگاه قهرمانی بیلیارد استان آغاز شد و 32 ورزشکار با هم به رقابت پرداختند.

در این رقابت ها مهـدی مرتضوی از استان چهارمحال و بختیاری و سیاوش مزینی از استان تهران جهت کسب عناوین اول و دوم با هم به رقابت پرداختند که سیاوش مزینی با شکست رقیب خود عنوان اول رقابت های اسنوکر قهرمانی کشور را از آن خود کرد، مهدی مرتضوی به عنوان دوم دست یافت و پارسا نافعی از استان البرز و امین سنجابی از استان لرستان به صورت مشترک عنوان سوم این رقابتها را از آن خود کردند.

دوره مربیگری درجه سه قهرمانی ژیمیناستیک ویژه بانوان در شهرکرد برگزار شد



دوره مربیگری درجه سه قهرمانی ژیمیناستیک ویژه بانوان در شهرکرد با حضور 38 نفر از روز چهارشنبه سوم اسفندماه آغاز شده بود.



این دوره آموزشی با حضـور 38 از سراسر استان آغاز شده و تا 10اسفنـد ماه سالجاری ادامه داشت.



شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با قوانین و مقـررات مربوط به این رشته ورزشی آشنـا شدند.



این دوره آموزشی در مجموعه ورزشی تختی شهرکرد برگزار شد.

کسب 11 مدال توسط تیم کیک بوکسینگ چهار محال و بختیاری در مسابقات کشوری

تیم سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ استان چهار محال و بختیاری موفق به کسب 11 مدال رنگارنگ در مسابقات کشوری شد.



مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ کشوردر استان خوزستان برگزار شد و تیم سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ استان موفق شد به پنج مدال طلا، سه مدال نقره و سه برنز دست پیدا کند.



در رده سنی نونهالان این رقابت ها اردوان یادگاری و محمد حسین شاهوردی موفق به کسب عنوان طلا شدند، آرمین عسگری، یاشار کیان پور و علی امیریان مدال نقره را کسب کردند و آیدین عسگری و ماهان محمدیان به مدال برنز این رده سنی دست یافتند.



در رده سنی بزرگسالان سعید نیک نژاد، محمد نجفی و مسلم حسنی مقدم به مدال طلا دست یافتند و مهدی کریمزاده مدال برنز این رقابت ها را از آن خود کرد.

کارگاه اخلاق ورزشی 16 اسفند ماه در بروجن برگزار می شود

مدیر کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری گفت: کارگاه اخلاق ورزشی 16 اسفند ماه در بروجن برگزار می شود.

محمود شمسی پور گفت: روحیه پهلوان پروری و توجه به اخلاقیات همیشه از افتخارات ایرانیان در صحنه های ورزشی بوده است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.



وی با توجه تعالیم دین مبین اسلام در خصوص رعایت اخلاق در برنامه های مختلف، افزود: از نگاه و منظر دینی نیز ما در آموزه های اسلامی خود موارد بسیاری از توحه به معنویات در ورزش داریم که خود می تواند باعث ماندگاری یک ورزشکار در اذهان عمومی شود.