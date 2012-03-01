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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری تفاهم نامه امضا کردند

وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری تفاهم نامه امضا کردند

کرج - خبرگزاری مهر: صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و نسرین سلطانخواه معاون علمی فناوری رئیس جمهوری در زمینه توسعه تحقیقات تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از واکسن گامبرو ساخت محققان موسسه واکسن و سرم سازی رازی تفاهم نامه ای میان وزارت جهاد کشاورزی و معاون علمی فناوری رئیس جمهوری به امضا رسید.

در این مراسم این تفاهم نامه در حوزه تحقیقات کشاورزی به انجام رسید و نسرین سلطانخواه معاون علمی فناوری رئیس جمهوری در این خصوص گفت: 8 طرح کلان نوآوری و فناوری نیز بین این معاونت و جهاد کشاورزی اجرا خواهد شد.

همچنین علاوه بر خلیلیان و سلطانخواه، در این مراسم آقا میری و پرهمت، معاونت فناوری معاون علمی رئیس جمهوری و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز قرارداد همکاری منعقد کردند.

اجرای طرحهای تحقیقاتی به وِیژه تولید ماشین آلات کشاورزی و ... از سوی محققان و تولیدکنندگان از جمله محورهای این همکاریهای مشترک علمی بوده است.

کد مطلب 1548176

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