وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از واکسن گامبرو ساخت محققان موسسه واکسن و سرم سازی رازی تفاهم نامه ای میان وزارت جهاد کشاورزی و معاون علمی فناوری رئیس جمهوری به امضا رسید.

در این مراسم این تفاهم نامه در حوزه تحقیقات کشاورزی به انجام رسید و نسرین سلطانخواه معاون علمی فناوری رئیس جمهوری در این خصوص گفت: 8 طرح کلان نوآوری و فناوری نیز بین این معاونت و جهاد کشاورزی اجرا خواهد شد.

همچنین علاوه بر خلیلیان و سلطانخواه، در این مراسم آقا میری و پرهمت، معاونت فناوری معاون علمی رئیس جمهوری و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز قرارداد همکاری منعقد کردند.

اجرای طرحهای تحقیقاتی به وِیژه تولید ماشین آلات کشاورزی و ... از سوی محققان و تولیدکنندگان از جمله محورهای این همکاریهای مشترک علمی بوده است.