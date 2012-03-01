429 شعبه اخذ رای در اردبیل وجود دارد/ انصراف پنج کاندیدا از انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری ظهر پنجشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اردبیل با اعلام اینکه از این تعداد 220 شعبه اخذ رای شهری است، افزود: 209 صندوق روستایی نیز برای این حوزه انتخابیه اردبیل در نظر گرفته شده است.

به گفته فرماندار اردبیل از مجموع صندوقهای اخذ رای برای حوزه مرکز استان 279 صندوق در شهرستان اردبیل اخذ رای می کند که شامل 221 صندوق ثابت و 58 صندوق سیار است.

وی با بیان اینکه از 279 صندوق شهرستان اردبیل 185 صندوق در مناطق شهری است، اضافه کرد: 94 صندوق باقیمانده در مناطق روستایی قرار دارد و از روستائیان اخذ رای خواهند کرد.

اکبری از شش هزار و 435 نفری عوامل اجرایی در انتخابات خبر داد و تصریح کرد: این تعداد به عنوان عوامل بازرسی، نظارتی، اجرایی و معتمدان محلات خواهند بود که اجرای انتخابات را بر عهده دارند.

فرماندار اردبیل هدف اصلی مجریان انتخابات را حضور حداکثری مردم دانست و اعلام کرد: کمیته امحا از اولین ساعات اتمام وقت قانونی تبلیغات انتخابات با افزایش نیروهای خود وارد میدان شده و آثار تبلیغاتی را از خیابانها و میادین جمع اوری می کنند تا مردم بدون زرق و برق تبلیغی تصمیم خود را برای انتخاب نامزدهای مورد نظر بگیرند.

انصراف پنج کاندیدا از انتخابات

اکبری با بیان اینکه پنج نفر از کاندیداهای انتخاباتی انصراف داده اند، گفت: عادل کیومرثی اجیرلو، ایرج وثوقی نیری، سلیمان وظیفه و فریدون اصغری پنج نامزد انتخاباتی بودند که از ادامه رقابت انصراف دادند بنابراین در اردبیل 25 کاندیدا به رقابت انتخاباتی می پردازند.

به جریان انحرافی بعدا پاسخ می دهم

اکبری با اشاره به ممنوعیت قانونی تبلیغات در روزهای پنجشنبه و جمعه اضافه کرد: کاندیداها در این دو روز اجازه سخنرانی، تجمع، فراخوان و خیابان گردی را ندارند و هر نوع حرکتی بدون دریافت مجوز غیرقانونی است.

فرماندار اردبیل در پاسخ به سوالی در مورد ادعای برخی از کاندیداها مبنی بر اینکه وی به جریان انحرافی و ورود نامزدهای این جریان دخالت دارد، تصریح کرد: در اردبیل همه مرا می شناسند و بعدا به این سوال جواب می دهم.

