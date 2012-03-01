مردم با مشارکت گسترده در انتخابات دشمنان را پشیمان خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر آزادمنش ظهر پنجشنبه در سخنانی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و در جمع دانشجویان بسیجی شرکت کننده در اردوی راهیان نور با اشاره به روایتی از پیامبر(ص) تصریح کرد: در این روایت آمده است که خدا رحمت کند کسی را که می داند از کجاست و در کجاست و به سوی کجا می رود.



وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی به برکت قیام سیدالشهداء به نتیجه رسید و پنج مرحله نیز از سوی رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری برای روند آن ترسیم شد که شامل انقلاب، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است.



سرپرست نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج دانشجویی قم تأکید کرد: هدف نهایی انقلاب اسلامی تشکیل تمدن اسلامی است که رهبری در پیامی می فرمایند باید به فکر ایجاد تمدن اسلامی باشیم.



ایران پرچمدار بیداری اسلامی



وی اضافه کرد: نگاه تمام دنیا به ایران معطوف است و ایران به عنوان پرچمدار بیداری اسلامی با تمام توان پیش می رود و باید همه توجه ما رسیدن به حکومت جهانی بقیت الله الاعظم باشد.



آزادمنش تأکید کرد: خدا را شکر می کنیم که در دوره ای زندگی می کنیم که نایب امام زمان حاکم است و پیشرفت های کشور را مدیون رهبری های مدبرانه ایشان هستیم.



وی بیان کرد: در مقطع حساسی قرار داریم و به تعبیر رهبری دشمنان می‌خواهند ایران را از الگوبودن بازدارند و به دیگر ملتها بگویند که ایران از راهش پشیمان شده اما مردم با مشارکت انقلابی و گسترده سیلی سختی بر چهره استکبار خواهند نواخت.

