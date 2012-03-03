  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

بر اساس اعلام حریت؛

اردوغان در سفر به تهران حامل پیامی برای احمدی نژاد خواهد بود

اردوغان در سفر به تهران حامل پیامی برای احمدی نژاد خواهد بود

یک روزنامه ترک نوشت "رجب طیب اردوغان" در سفر قریب الوقوع خود به ایران حامل پیامی برای رئیس جمهوری این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه حریت در شماره امروز شنبه خود با اشاره به سفر قریب الوقوع "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور به ایران، هدف از این سفر را ابلاغ پیامی به رئیس جمهوری ایران ارزیابی کرد.

روز گذشته یکی از معاونان نخست وزیر ترکیه از سفر قریب الوقوع وی به تهران خبر داد. وی پیش بینی کرد اردوغان 28 مارس (نهم فروردین ماه آتی) پس از حضور در کنفرانس امنیت هسته ای که در کره جنوبی برگزار می شود به ایران سفر کند.
 
با این حال بر اساس گزارش حریت با توجه به این که احتمال دارد در روز مذکور رئیس جمهوری اسلامی ایران در کشور حضور نداشته باشد، مقامات تهران خواستار انجام این سفر در تاریخ دیگری شده اند.
 
گفته می شود از جمله محورهای اصلی نشست امنیت هسته ای کره جنوبی برنامه هسته ای ایران خواهد بود. همچنین اردوغان قرار است در حاشیه این نشست پیشنهاد برگزاری نشست 1+5 در استانبول را مطرح نماید.
کد مطلب 1548182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها