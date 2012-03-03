اردوغان در سفر به تهران حامل پیامی برای احمدی نژاد خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه حریت در شماره امروز شنبه خود با اشاره به سفر قریب الوقوع "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور به ایران، هدف از این سفر را ابلاغ پیامی به رئیس جمهوری ایران ارزیابی کرد.

روز گذشته یکی از معاونان نخست وزیر ترکیه از سفر قریب الوقوع وی به تهران خبر داد. وی پیش بینی کرد اردوغان 28 مارس (نهم فروردین ماه آتی) پس از حضور در کنفرانس امنیت هسته ای که در کره جنوبی برگزار می شود به ایران سفر کند.

با این حال بر اساس گزارش حریت با توجه به این که احتمال دارد در روز مذکور رئیس جمهوری اسلامی ایران در کشور حضور نداشته باشد، مقامات تهران خواستار انجام این سفر در تاریخ دیگری شده اند.

گفته می شود از جمله محورهای اصلی نشست امنیت هسته ای کره جنوبی برنامه هسته ای ایران خواهد بود. همچنین اردوغان قرار است در حاشیه این نشست پیشنهاد برگزاری نشست 1+5 در استانبول را مطرح نماید.