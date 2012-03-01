بلاروس سفرای اتحادیه اروپا را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس شاو، پس از آنکه اروپایی ها به بهانه نقض حقوق بشر در بلاروس تحریمهایی را علیه مقامات این کشور به تصویب رساندند، مینسک تمامی سفرای اتحادیه اروپا را اخراج کرد.

بر این اساس اتحادیه اروپا در جدیدترین اقدام خود ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی های 19 نفر از مقامات قضایی و 2 مقام پلیس بلاروس را در دستور کار خود قرار داد.

در واکنش به این اقدام دولت بلاروس با ارسال پیامی به سفیر لهستان به عنوان رئیس دوره ای این اتحادیه از اخراج تمامی سفرای اروپایی خبر داد، اقدامی که از سوی برخی مقامات اروپایی از جمله "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان مورد انتقاد قرار گرفت.

روز سه شنبه "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد در پی اعمال تحریم های جدید علیه بلاروس، اعضای این اتحادیه تصمیم گرفته اند تا سفرای خود در مینسک را برای مشورت به پایتخت های خود فرا خوانند.