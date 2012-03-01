آتش سوزی جنگلهای فارس در سال جاری 80 درصد کاهش داشته است

به گزارش خبرنگارمهر، کاظم بردبار ظهر پنج شنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته منابع طبیعی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جنگلهای استان فارس در سال جاری، گفت: آتش سوزی از جمله مهمترین عواملی است که طی سال های گذشته باعث از بین رفتن جنگل های استان شده بود که در سال جاری با توجه به همکاری مردم و دستگاه های مختلف با کاهش چشم گیر آتش سوزی جنگلهای استان مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه سرانه جنگل در فارس حدود نیم هکتار است یادآور شد: فارس از لحاظ سرانه جنگل رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده اما با توجه به میزان جمعیت استان فارس شاهد کمبود این سرانه هستیم.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس تصریح کرد: سرانه جنگل در کشور حدود 17 صدم هکتار است که در این راستا فارس با داشتن سطحی معادل دو میلیون 200 هزار هکتار مقام اول سطح جنگل کشور را دارد.

بردبار با اشاره به اینکه طی دوران برنامه پنجم توسعه باید در استان فارس افزایش 117 هزار هکتاری جنگل را داشته باشیم یادآور شد: تعهد تولید دو میلیون نهال را در استان داریم که طی پنج سال شاهد افزایش چشم گیر جنگل ها در استان فارس خواهیم بود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به توزیع نهال رایگان طی دو مرحله در محل نماز جمعه های استان فارس افزود: طی سال جاری حدود 800 هزار نهال برای توزیع آماده کرده ایم که بخش اعظمی از این نهال ها با درخواست های سازمانها و ادارات مختلف توزیع شده و حدود 30 هزار نهال دیگر طی دو مرحله در تاریخ 12 و 19 اسفند ماه در میان مردم توزیع می شود.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس تصریح کرد: غالب نهال های آماده شده برای توزیع سوزنی برگ هستند.

بردبار در ادامه سخنان خود با اشاره به افتتاح پروژه های آبخیزداری به مناسبت هفته منابع طبیعی در استان، گفت: 9 پروژه آبخیزداری با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان در این هفته افتتاح خواهد شد که با این تعداد در سال جاری حدود 14 میلیارد تومان پروژه آبخیز داری در فارس افتتاح شده است.