مردم رای دادن را به ساعات پایانی انتخابات موکول نکنند

سید کریم سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اخذ رای از واجدین شرایط انتخابات، از ساعت هشت صبح جمعه 12 اسفند آغاز و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه براساس قانون، مدت زمان اخذ رای برای انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 ساعت پیش بینی شده است تصریح کرد: واجدین شرایط رای دادن در ساعت های اولیه صبح جمعه 12 اسفندماه، با حضور در پای صندوق های رای، آرای خود را به صندوق آرا بیاندازند و از موکول کردن آن به ساعت های پایانی اخذ رای خودداری کنند.

سجادی در ادامه گفت: مطابق قانون، افزایش زمان اخذ رای، منوط به درخواست فرمانداران و موافقت وزیر کشوراست.

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی تاکید کرد: در تمامی شعبه های اخذ رای، تا مادامی که رای دهنده ای حضور داشته باشد مسئولین شعب اخذ رای به کار خود ادامه خواهند داد.

وی یادآور شد: همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی برای رای دهندگان الزامی است.

سجادی اظهار امیدواری کرد : مردم غیور خراسان شمالی با حضور پرشور و گسترده خود در پای صندوق های رای، حماسه بیادمانی 12 اسفند را رقم خواهند زد.

استان خراسان شمالی با جمعیت 843 هزار نفر، 559 هزار و 700 نفر واجد شرایط رای دادن دارد.

مردم این استان از 24 نامزد باقی مانده در رقابت های انتخاباتی، 4 نفر را از حوزه های انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و حوزه انتخابیه شهرستانهای شیروان و اسفراین راهی مجلس نهم خواهند کرد.