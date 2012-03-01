میزان مشارکت مردم در عرصه های سیاسی مبنای تجزیه و تحلیل دشمنان است

پرویز تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت در انتخابات یک وظیفه الهی، دینی و ملی است و همه باید برای حضور حداکثری در این عرصه و انتخاب فرد اصلح یکدیگر را تشویق و ترغیب کنند.

وی اظهارداشت: آحاد مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور حداکثری، پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی ایران به دول استعماری اعلام و جواب دندان شکن به آنها بدهند.

ناظر گمرکات گیلان گفت: مردم پشتوانه انقلاب هستند و انتخابات نیز حمایت عملی مردم از انقلاب و نظام است بنابراین حضور حداکثری مردم در این عرصه توطئه های دشمنان را خنثی می کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دشمنان معتقدند تحریم اقتصادی علیه ایران تاثیر گذار نیست، بعد از ناامیدی آنان با خلق حماسه 9 دی و حضور حداکثری مردم در راهپیمایی 22 بهمن، تحریم اقتصادی گزینه ای بود که دول استعماری برای ایجاد آشوب در کشور بکار بردند تا بتوانند محبوبیت نظام نزد مردم و رابطه حکومت و مردم را کاهش دهند.

تقوی تاکید کرد: کارکنان گمرک باید علاوه بر حضور فعال در انتخابات بعنوان نمایندگان دولت با خدمت رسانی صحیح، به موقع و رفع نیازهای ارباب رجوع کمکی کوچک به حضور حداکثری مردم در انتخابات داشته باشند.