18 هزار معلم در شعب اخذ رأی تهران مستقر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدیخواه افزود: معلمان 80 درصد از عوامل اخذ و شمارش آرای شعب را شامل می شوند و یکهزار و 710 مدرسه در سطح شهر تهران از صبح جمعه تا ساعات پایانی شمارش آرا در اختیار شعب اخذ رأی قرار خواهند داشت.

وی بیان داشت: کسی که آرا را جمع آوری، شمارش و یا صورت جلسه می کند فردی فرهنگی است که در جامعه وجهه اعتماد و خاطر اطمینان بیشتری به خود جلب کرده و حضور آنان در انتخابات برای آحاد ملت قابل قبولتر است.

این مسئول با اشاره به محل قرار دادن صندوقهای رأی افزود: صندوقهای رأی یا در مساجد قرار داده می شوند و یا در مدارس، بنابراین معلمان و فرهنگیان در این امر خطیر همکاری خواهند کرد.

وی گفت: مشخصات تمام معلمانی که قصد همکاری در اخذ رأی را دارند ثبت شده و با تأیید صلاحیت آنان در انتخابات شرکت داده می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: هیچ یک از معلمان یا مدیران مدارس حق ندارند از فرد یا جناح سیاسی خاصی حمایت کنند و همه معلمان و دبیران مدارس باید بی طرفانه به بصیرت افزایی دانش آموزان کمک کنند.

وی با بیان اینکه 90 درصد دانش آموزان در سنین رأی نیستند، عنوان کرد: فقط مقاطع پیش دانشگاهی که تعداد اندکی را شامل می شوند می توانند در رأی گیری شرکت کنند.

یزدیخواه دانش آموزان را سفیر آموزش خواند و اضافه کرد: دانش آموزان بهترین گزینه برای ترغیب خانواده های خود برای شرکت فعال در انتخابات هستند.