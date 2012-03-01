خفقان اجتماعی از دلایل تقیه امام حسن عسکری(ع)/عباسیان مخالف تشیع و معتزله

حجت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی درباره این موضوع که چرا ائمه اطهار در زمان میلاد امام حسن عسکری(ع) به شدت تحت محاصره نظامی عباسیان بودند به خبرنگار مهر گفت: دوران زندگی امام حسن عسکری(ع) به سال 255 هجری باز می‌گردد. از سال 240 و بعد از دوره معتصم عباسی یک جریان ضد معتزله و ضد عقلانیت پدید آمد که از متوکل عباسی شروع شد.

وی افزود: متوکل عباسی قشری‌ترین خلیفه بنی عباس بود و از نظر تفکری، نهضت احمد حنبل که حدیث گرا بود را تأیید می‌کرد. بنابراین متوکل با اینکه خود فردی فاسق بود خیلی اهل تزویر و ظاهرگرا بود لذا بر علیه عقلانیت معتزله که در زمان مأمون و معتصم حاکم بود و تشیع که ضد خلافت بود قرار داشتند.

وی تصریح کرد: لذا علیه این دو جریان قیام کردند و رهبران معتزله و شیعه را زندانی کردند و نوعی ظاهرگرایی را توسعه دادند. نتیجه آن ظاهرگرایی یکی ظهور مذهب حنبلیه بود و بعدها در قرن چهارم نیز باعث ظهور اشاعره که حدیث گرا و قائل به جبر هستند شد.

این استاد جامعه شناسی دین یادآور شد: بر خلاف معتزله و شیعه که عقلانی بودند و نسبت به حکومت وقت معترض بودند اشاعره چنین نبودند و حکومت وقت را مورد پذیرش قرار می‌دادند. بر این اساس بود که در زمان متوکل عباسی هم رهبران معتزله زندانی بودند و هم رهبران شیعه.

وی تأکید کرد: این عوامل سبب شد تا شرایط خفقان اجتماعی پدید بیاید. نتیجه این شرایط اجتماعی نوعی مخفی گرایی بود که امامان شیعه از جمله امام حسن عسکری اعمال می‌کردند.

ثقفی افزود: بر همین اساس امام حسن عسکری(ع) به همراه پدرش امام هادی(ع) در پادگان زندگی می‌کردند. زندگی در پادگان نیز زندگی زیر نظر حراست و کنترل دولت است. بر این اساس فشار بر امامان شیعه زیاد بود.

وی در مورد تقیه امام حسن عسکری و هدف از این تقیه نیز تصریح کرد: اگر شرایط خفقان سیاسی حاکم باشد رهبران سیاسی حالت محافظه‌کارانه می گیرند. بر این اساس فعالیتهای زیر زمینی و مخفیانه مورد توجه قرار می گیرد. لذا تقیه یعنی زندگی در گمنامی، یا غیر مستقیم حرف زدن توسط امامان شیعه در برابر متوکل عباسی در پیش گرفته شد.

وی در مورد این موضوع که امام حسن عسکری چگونه زمینه را برای غیبت فرزند خود مهیا ساخت نیز یادآور شد: از آنجا که حاکمان وقت به دنبال این بودند که حضرت را دستگیر کنند لذا غیبت ایشان شروع می شود. باید توجه داشت که اندیشه مهدویت از دوران مختار به بعد در جامعه اسلامی مطرح بوده است. لذا در هر دوره که امامان شیعه می آمدند خلفای بنی امیه و بنی عباس به دنبال گرفتن امام عصر بودند.

وی افزود: غیبت به معنای این است که امام ظاهر نبوده است و گرنه عده‌ای با ایشان ارتباط داشتند. تا سالهای بعد نیز همین وضع ادامه یافت و امام از طریق نوابش از جمله حسین نوبختی با مردم ارتباط داشت.

این استاد جامعه شناسی دین یادآور شد: این شرایط ادامه داشت تا فلسفه تاریخ از بعد شیعه مطرح شد که همان مهدویت است. مهدویت عمدتاً پیش از آن که روی شخص مطرح باشد که امام عصر(ع) است بیشتر به آن فلسفه تاریخ توجه دارد.

وی با اشاره به اینکه فلسفه تاریخ نیز ناظر بر دو بعد است، گفت: یکی پیروزی حق بر باطل، پیروزی عقلانیت، پیروزی عدالت، حاکمیت صالحان و نوعی جامعه آرمانی است. این جامعه آرمانی در اندیشه و تفکر جامعه شناسان نیز مطرح است.

ثقفی یادآور شد: هر مکتبی بر جامعه آرمانی تأکید دارد و در حال حاضر نیز چنین است. برای نمونه میشل فوکو حاکمیت دموکراسی را در آینده پیش بینی می‌کند. مارکسیستها "کمون آخر" و اریک فروم نیز "جامعه انسانی" را جامعه آرمانی تلقی می کند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی در پایان یادآور شد: در اندیشه مذهبی نیز ظهور منجی و موعودگرایی مطرح است. مسیحیان، مسیح گرایی را دارند و ما نیز مهدی گرایی را داریم. از این جهت انتظار فرج و بهتر شدن آینده در اندیشه شیعی از نظر اجتماعی مطرح است منتهی در دوران غیبت وظایفی متوجه منتظران است که باید به آن توجه کرد.