ایران به عنوان الگو در کشورهای منطقه مطرح است

به گزارش خبرنگار مهر، مراد عنادی الموتی، روز پنجشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در حضور مدیران،استادان و دانشجویان این دانشگاه گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است و فارغ از وظیفه دینی و فقهی، شرکت مردم در انتخابات از زوایه نظریات علوم سیاسی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی برای کشورمان حائز اهمیت است.



استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل افزود: در بحث های سیاسی، شرکت مردم هر کشوری در انتخابات به معنی شرکت در تعیین سرنوشت سیاسی آن کشور تلقی می شود که از این لحاظ مردم ایران یکی ازفعال ترین مردم در تعیین سرنوشت خود در جهان هستند.



وی سپس با تشریح روند تاریخی دخالت مردم در تعیین سرنوشتشان از دوران صفویه تا انقلاب اسلامی اظهارداشت: اگر دوران صفویه، قاجار، پهلوی و دوره انقلاب اسلامی را بررسی کنیم مردم ایران از نظر مشارکت و آگاهی در درجات مختلفی قرار داشتند و هرچه به دوران معاصر نزدیک می شویم این آگاهی بیشتر شده و جریان انقلاب اسلامی با شروع نهضت به رهبری امام (ره) و با تعلیم و تبلیغ اسلام ناب محمدی، ضمن آگاهی بخشی به مردم و آشنایی آنها با تعیین سرنوشت خود به پیروزی رسیده است.



عنادی الموتی، مردم ایران را از فعال ترین مردم جهان نسبت به دخالت در تعیین سرنوشت خود دانست و تاکید کرد: دشمنان نظام و مردم با ابزارها، شبکه های متعدد ماهواره ای و سایت های مختلف درصدد القاء این مطلب هستند که حضور مردم ایران در انتخابات احساسی و هیجانی و بدون تعقل است و در تحلیل های خود می گویند که مردم با تبلیغ گسترده صدا وسیما با دریافت کیک و ساندیس در راهپیمایی ها و انتخابات حضور پیدا می کنند.

وی بیان کرد: اگر مردم ایران برای حضور در انتخابات تابع تصمیم هیجانی و احساسی بودند باید به تبلیغات منفی و گسترده رسانه های بیگانه توجه می کردند لذا القاء این مطالب از سوی رسانه های خارجی مبنی بر تصمیم احساسی مردم برای شرکت گسترده در انتخابات توهین بزرگی به ملت آگاه و فهیم ایران است.



وی یادآورشد: آگاهی یافتن مردم به توانایی های خود از دلایل حضور گسترده در صحنه های مختلف اجتماعی و سیاسی است هرچند شاید مردم به شرایط اقتصادی، گرانی، تورم، بیکاری و مشکلات دیگر در کشور انتقادی هم داشته باشند اما بازهم در انتخابات حضور گسترده ای خواهند داشت.



این کارشناس سیاسی تصریح کرد: در ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی همیشه میانگین حضور مردم بالای50 درصد بوده است که این آمار در مقایسه با کشورهای مختلف دنیا بیانگر مشارکت بالای مردم است.



عنادی ادامه داد: حضور گسترده در انتخابات برای مردم منطقه که ایران را به عنوان یک الگو می شناسند؛ بسیار با اهمیت است وعده ای شاید بگویند بیداری در کشورهای اسلامی هیچ ارتباطی با ایران ندارد و عنوان بهار عربی را برای تحولات منطقه عنوان کنند اما مطمئناً حرکت های اخیر از انقلاب اسلامی تاثیر بسیاری گرفته و سیاستمداران بزرگ دنیا انقلاب اسلامی ایران را بزرگ ترین انقلاب قرن 20 معرفی می کنند.



وی در ادامه به تاثیرحضور مردم در انتخابات در افکار عمومی جهان اشاره کرد و گفت: ایران دیپلماسی افکار عمومی جهان را به خود جلب کرده و پیشرفت های اخیرعلمی ایران در زمینه هایی همچون علوم هسته ای، پزشکی، نفتی، فضایی، نانو و تکنولوژی های جدید جایگاه ایران را به عنوان یک کشور در حال توسعه در جهان بخوبی مطرح کرده است.



عنادی الموتی در پایان افزود: این پیشرفت ها در ایران باعث شده که دشمنان برای مطرح نشدن ایران به عنوان یک کشور پیشرفته، تحریم های اقتصادی، نفتی، فشارهای سیاسی و ترور دانشمندان هسته ای را در دستور کار خود قراردهند چرا که از تبدیل شدن ایران به عنوان یک ابر قدرت وحشت دارند ولی مردم و جوانان با استعداد ما با وجود تمامی این تحریم ها در مسابقات علمی همچون مسابقات رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با کسب افتخارات بسیار در صحنه های بین المللی باعث افتخار کشورمان شده اند که هر ایرانی از شنیدن این موفقیت ها در رسانه ها احساس غرور می کند.