برگزاری چهارمین جلسه آموزش تاریخ شفاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست از دوره‌ آموزش تخصصی تاریخ شفاهی توسط حوزه هنری قم برگزار می شود.



در این نشست که با حضور استاد محمد قاسمی‌پور برگزار شد وی به ادامه مباحث جلسه گذشته با موضوع؛ فردیت خلاق مصاحبه کننده در جریان مصاحبه، پرداخت.



استاد قاسمی پور، محقق و مدرس حوزه‌ ادبیات داستانی، نمایشی و ادبیات پایداری و کارشناس همکار در دفتر مطالعات و ادبیات پایدار حوزه‌ی هنری است.



وی همچنین سابقه‌‍ همکاری با موسسه روایت فتح را در کارنامه‌ کاری خود دارد.



یادآور می‌شود: این دوره آموزشی به همت واحد دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری استان قم و با همکاری دفتر مطالعات و ادبیات پایداری مرکز برگزار می شود.



تالیف کتب حوزه‌های علمیه خواهران با سرفصل‌های جدید



مدیر دفتر تدوین متون حوزه‌های علمیه خواهران از تالیف کتب حوزه‌های علمیه خواهران با سرفصل‌های جدید و تالیف برخی کتب جدید خبر داد.



حجت‌الاسلام سید رضا موسوی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در مدیریت تدوین متون حوزه‌های علمیه خواهران، گفت: با توجه به اینکه برخی از کتب حوزه‌های علمیه خواهران در سال‌های گذشته تالیف شده و برخی از سرفصل‌ها نیز فاقد منبع هستند، این دفتر اقدام به بازنگری و اصلاح متون کرده است.



وی با اشاره به اینکه مدارس علمیه خواهران سطح دو در مناطق مختلف کشور پراکنده هستند، یادآور شد: به همین دلیل اکتفا به اعلام منابع برای سرفصل‌ها در برخی مناطق مشکل‌ساز است، بنابراین اقدام به تهیه منبع درسی برای این گونه دروس سطح دو (کارشناسی) کردیم.



مدیر دفتر تدوین متون حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه این دفتر اقدام به تهیه کتاب برای دروس سطح سه (کارشناسی ارشد) که ضرورت تدوین کتاب برای آنها وجود داشته است، کرده است بیان داشت: تدوین برخی از این کتب به پایان رسیده و برخی دیگر نیز در حال انجام است.



دوره آموزش تغذیه کودکان زیر 6 سال تحت پوشش امداد برگزار شد



دوره آموزش تغذیه کودکان زیر 6 سال تحت پوشش به همت اداره بهداشت امداد استان برگزار شد.



رئیس اداره بهداشت امداد استان گفت: در این دوره آموزشی که به مدت چهار روز و با حضور 700 نفر از مادران کودکان زیر 6 سال تحت پوشش برگزار شد، در مورد روش های تغذیه صحیح کودکان، گروه های اصلی مواد غذایی و همچنین ریز مغزها اطلاعات کاملی به مادران داده شد.



علی اسماعیلی نیا افزود: هدف از برگزاری این همایش ها آگاه سازی مددجویان و جلب توجه آنان به موضوعات مهم بهداشت، سلامت و بهبود وضع تغذیه کودکان تحت پوشش می باشد.



لازم به ذکر است که درپایان این کلاسهای آموزشی از سوی کمیته امداد استان به مادران شرکت کننده بن سوء تغذیه اهداء شد.



آغاز به کار هشتمین گردهمایی کارشناسان محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی ایران



به منظور بررسی آخرین وضعیت محیط زیست شهرکهای صنعتی سراسر کشور و همچنین بیان دستاوردهای شهرکهای صنعتی در این رابطه هشتمین گردهمایی کارشناسان محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی کشور به مدت دو روز در قم آغاز به کار کرد.



در این همایش که بیش از 30 نفر کارشناسان محیط زیست شهرکهای صنعتی حضور دارند در دو روز و سیزدهم و چهاردهم اسفند ماه تجربیات خود در ایجاد و بالا بردن ظرفیت زیست محیطی شهرکهای صنعتی را تشریح خواهند کرد.



مدیر دفتر محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در نخستین روز هشتمین گردهمایی کارشناسان محیط زیست شرکت شهرک‌های صنعتی کشور در قم طی سخنانی، آخرین وضعیت محیط زیست در سطح شهرک‌های صنعتی ایران را بیان کرد.



سعید مردان همچنین شاخص های موجود یک سال گذشته را مطلوب ارزیابی و خاطر نشان ساخت:خوشبختانه طی یک سال گذشته چندین پروژه عمرانی مهم و زیربنایی در رابطه با محیط زیست و تصفیه خانه های فاضلاب در سطح شهرک‌های صنعتی کشور به بهره برداری رسیده است که از مهمترین آنها مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شکوهیه قم و پروژه استحصال آب صنعتی از پساب فاضلاب این شهرک است.

