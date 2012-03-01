281 شعبه اخذ رأی در حوزه انتخابیه زنجان و طارم مستقر شد

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از این تعداد، 154 شعبه در شهر زنجان شامل 146 صندوق ثابت و هشت صندوق سیار، 19 شعبه در شهر چورزق، 30 شعبه در شهر طارم، 18 شعبه در بخش قره پشتلو، 33 شعبه در بخش زنجانرود و 27 شعبه در بخش مرکزی مسقر است.

وی ادامه داد: تجهیز تمامی شعبه ها با همکاری اداره کل اموزش و پرورش و اداره کل اوقاف صورت گرفته و تعرفه های اخذ آرا به تعداد مورد نیاز در نظر گر فته شده است.

کاظمی با اشاره به خلاصه ای از اقدامات این ستاد گفت: ستاد انتخابات شهرستان از 3 ماه گذشته، فعالیت های خود را آغاز کرد و ثبت نام از دواطلبان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سایر اقدامات قبل از برگزاری انتخابات از جمله تشکیل هیئت اجرایی را انجام داد.

جانشین ستاد انتخابات شهرستان زنجان افزود: در این راستا، تمامی فعالیت های داوطلبان، اطلاع رسانی به فرمانداران و بخشداران و آموزش کاربران و نمایندگان فرماندار انجام گرفت و همچنین نخستین همایش رأی اولی ها در کشور نیز با همکاری آموزش و پرورش استان در زنجان برگزار شد.

کاظمی ادامه داد: در حال حاضر 19 کاندیدا در حوزه انتخابی زنجان و طارم با یکدیگر رقابت دارند که از این تعداد 2 نفر خانم و بقیه آقا هستند