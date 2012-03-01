حضور یکپارچه جوانان و جامعه ورزش قم در انتخابات 12 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل ورزش و جوانان، هیئت‌های ورزشی، باشگاه‌ها و تیم‌های مختلف ورزشی استان قم با صدور بیانیه‌ای بر حضور پرشور جامعه ورزش همگام با سایر اقشار در انتخابات روز دوازدهم اسفند ماه تاکید کردند.‌



در این بیانیه آمده است: حضور در انتخابات یک وظیفه است و جامعه ورزش نیز آماگی خود را برای حضور گسترده در این عرصه مهم کشور و نظام در روز 12 اسفند ماه اعلام می‌دارد.



همچنین در این بیانیه ذکر شده است: جامعه ورزش استان قم همگام با سایر مردم و مسئولان به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی و معمار کبیر انقلاب که فرمودند: « هدف از انتخابات در نهایت حفظ اسلام است»، ادای احترام خواهند کرد و روز جمعه حضوری همه جانبه در پای صندوق‌های رای خواهند داشت.



قطعا مردم فهیم کشورمان با حضور پرشور و آگاهانه در پای صندوق‌های اخذ رای روز جمعه 12 اسفند ماه، با آرای بیشتری نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی را انتخاب خواهند کرد و به مشروعیت نظام مهر تاییدی دوباره می‌زنند.



در بخش دیگری از بیانیه آمده است: روز 12 اسفند ماه برای ملت ما روز بسیار مهمی از نظر مشارکت حداکثری مردم و تعیین سرنوشت است و ملت بزرگ و موقعیت‌شناس ایران با حضور گسترده در پای صندوق‌های اخذ رای این روز، دشمن را بار دیگر عصبانی و خشمگین خواهند کرد.



همه وظیفه داریم که دیگران را برای مشارکت و حضور در این عرصه مهم تشویق و ترغیب کنیم و هیچ کس نباید نسبت به امر مهم انتخابات بی‌تفاوت باشد زیرا مهم‌ترین اصل انتخابات ابتدا حضور پر شور مردم و سپس انتخاب نمایندگان اصلح است.



دقت در انتخاب نمایندگانی که بیزار از کانون‌های قدرت و ثروت هستند



سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان قم نیز در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بیانیه‌ای صادر کردند.



در این بیانیه آمده است: بی‌تردید هم اکنون ایران اسلامی به کشوری تبدیل شده که نه تنها معادلات منطقه‌ای بلکه تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین‌المللی را کاملاً متأثر از مواضع اصولی و عدالت‌خواهانه خود نموده است.



در ادامه بیانیه آمده است: اگر این کشور نمایندگانی اصلح همچون مدرس را انتخاب کند می‌تواند به عینیت ‌بخشی خواسته‌های خود مطمئن باشد و این مهم اجرا نمی‌شود مگر با دقت در انتخابات افراد اصلح، چرا‌که هنوز صدای پیر و مرادمان را می‌شنویم که فرمود: اگر در انتخابات مسامحه کنید مطمئن باشید که از راه مجلس به ما ضربه می‌زنند.



دقت در انتخاب نمایندگان اصلح، متعهد به مبانی و اصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی، پاکدست و با سابقه‌ای شفاف و درخشان خدمتگزار و دلسوز و از طبقه ضعیف جامعه، شجاع و ظلم ستیز و عدالت طلب، آراسته به حسن خلق و آداب اسلامی، متخصص و توانمند و بیزار از کانون‌های قدرت و ثروت موجب می‌شود تا مجلسی تشکیل شود که به حق عصاره ملت بوده و با تمام توان کمر به خدمت جامعه بسته و تا تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی از پای ننشیند.



در بخش دیگر بیانیه تصریح شده است: سازمان های مردم نهاد جوانان استان قم، با ارج نهادن به روح پرفتوح امام امت و شهیدان گلگون کفن و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از آحاد مردم و بالاخص جوانان عزیز دعوت می‌کند با بزرگ شمردن و پاس‌داشتن ارزش‌های انقلاب، یکدل و یکصدا در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پای صندوق‌های رای حضور به‌هم رسانده و همچون سالهای گذشته و با حساسیت بیشتر ادامه راه پرافتخار انقلاب اسلامی را استمرار بخشند.



