  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

جلالی:

شهرستان شهرکرد دارای 188 شعبه اخذ رای است

شهرستان شهرکرد دارای 188 شعبه اخذ رای است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: شهرستان شهرکرد دارای 188 شعبه اخذ رای برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی ظهر پنج شنبه در حاشیه ستاد برگزاری انتخابات در چهار محال و بختیاری گفت: کسانی که واجد شرایط رای دادن در استان چهار محال و بختیاری هستند از ساعت هشت صبح تا ساعت 18 روز جمعه12 اسفندماه90 با در دست داشتن اصل کارت ملی واصل شناسنامه خود به یکی از شعب ثبت نام و اخذ رای مراجعه کنند.

وی بیان داشت: انتخابات در شهرستان شهرکرد در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی وسه حوزه فرعی سامان، بن و لاران برگزار می شود.

جلالی بیان داشت: حوزه مرکز انتخابیه و بخش مرکزی دارای105 شعبه است.

وی بیان داشت: شهرشهرکرد دارای58 شعبه، فرخشهر دارای 15 شعبه، هفشجان دارای 11 شعبه، شهر کیان دارای پنج شعبه، طاقانک داری سه شعبه، شهر نافچ دارای سه شعبه اخذ رای است و روستای های این حوزه نیز دارای 10 شعبه است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهار محال و بختیاری گفت: حوزه فرعی سامان دارای34 شعبه، حوزه فرعی بن دارای25 شعبه و حوزه فرعی لاران شهرستان شهرکرد دارای 24 شعبه اخذ رای است.

کد مطلب 1548198

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها