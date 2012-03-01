شهرستان شهرکرد دارای 188 شعبه اخذ رای است

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی ظهر پنج شنبه در حاشیه ستاد برگزاری انتخابات در چهار محال و بختیاری گفت: کسانی که واجد شرایط رای دادن در استان چهار محال و بختیاری هستند از ساعت هشت صبح تا ساعت 18 روز جمعه12 اسفندماه90 با در دست داشتن اصل کارت ملی واصل شناسنامه خود به یکی از شعب ثبت نام و اخذ رای مراجعه کنند.

وی بیان داشت: انتخابات در شهرستان شهرکرد در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی وسه حوزه فرعی سامان، بن و لاران برگزار می شود.

جلالی بیان داشت: حوزه مرکز انتخابیه و بخش مرکزی دارای105 شعبه است.

وی بیان داشت: شهرشهرکرد دارای58 شعبه، فرخشهر دارای 15 شعبه، هفشجان دارای 11 شعبه، شهر کیان دارای پنج شعبه، طاقانک داری سه شعبه، شهر نافچ دارای سه شعبه اخذ رای است و روستای های این حوزه نیز دارای 10 شعبه است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهار محال و بختیاری گفت: حوزه فرعی سامان دارای34 شعبه، حوزه فرعی بن دارای25 شعبه و حوزه فرعی لاران شهرستان شهرکرد دارای 24 شعبه اخذ رای است.