حضور مردم در انتخابات محبوبیت ایران را به رخ جهانیان می کشاند

محمد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اتحاد، همدلی و وحدت یکپارچه مردم ایران، مهمترین عامل پیروزی جمهوری اسلامی در برابر توطئه های دشمنان است.

وی بیان داشت: مردم غیور ایران اسلامی طی سه دهه گذشته همواره با توطئه های مختلفی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان سردمداران استکبار در دنیا مواجه بوده اند اما هر بار مصممتر از قبل در برابر تمام فتنه ها ایستادگی کرده اند.

این مسئول ادامه داد: دشمنان نظام به دنبال این هستند که از انتخاب نمایندگان توانمند جلوگیری کنند.

دشمنان می خواهند مجلسی ناتوان شکل بگیرد

وی عنوان کرد: آنها می خواهند اگر قرار است مجلسی تشکیل شود، یک مجلس ناتوان و دور از شأن نظام فعالیت کند.

لاریجانی اضافه کرد: مردم جامعه ایران از بینش و بصیرت دقیقی برخوردارند و برای هر قدر با شکوهتر کردن امر انتخابات، حضوری منسجم دارند.

شمیرانات آماده برگزاری انتخاباتی قانونمند است

وی یادآور شد: شمیرانات آماده برگزاری انتخاباتی قانونمند است و تمامی اعضای شعب توسط معتمدان و از خود مردم انتخابات شدند.

فرماندار شهرستان شمیرانات افزود: آموزشهای لازم به اعضای شعب داده شده و همچنین همایشهای عوامل اجرایی نیز در دو بخش لواسانات و رودبار قصران به صورت جداگانه برگزار شده است.

وی یادآورشد: به منظور سنجش توانایی و آمادگی اعضای شعب نیز، مانوری روز گذشته برگزار شد و آمادگی اعضا مورد سنجش قرار گرفت.

رئیس ستاد انتخابات شمیرانات ادامه داد: همه افرادی که قصد رأی دادن در حوزه انتخابی تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات را دارند، می توانند با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی در این شهرستان رأی خود را در صندوقها بیندازند.