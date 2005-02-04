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۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۰۰

با هدف ايجاد ارتباط مستقيم ميان طلاب و مراكز ديني

مسابقه «عطر ولايت» در مدرسه علميه فاطميه برگزار شد

مسابقه «عطر ولايت» با هدف ايجاد ارتباط مستقيم ميان طلاب و مراكز ديني در مدرسه علميه خواهران فاطميه در شهركرد برگزار شد.

 به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا ، مسابقه «عطر ولايت» با هدف ايجاد ارتباط مستقيم ميان طلاب و مراكز ديني و تشويق عامه مردم به امور پژوهشي ديني و شناسايي هنرمندان و پژوهشگران موفق منطقه در مدرسه علميه خواهران فاطميه شهركرد برگزار شد.

فراخوان اين مسابقه در رشته‌هاي شعر، طراحي و خطاطي، نمايشنامه‌نويسي و مقاله‌نويسي و در محورهاي خدمت ‌رساني و مبارزه با فساد، الگو‌پذيري جوانان، آثار نماز و عوامل تقويت بنيان خانواده‌‌ بود.

در مراسم جشن اين مسابقه، حجت الاسلام  ناصري، نماينده‌ ولي فقيه در استان چهارمحال و بختاري و جمعي از مسؤولان شهركرد، پژوهشگران و هنرمندان و عموم مردم شركت داشتند و به نفرات برگزيده هر يك از رشته‌ها، جوايز نفيسي اهدا شد.

کد مطلب 154820

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