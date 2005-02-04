مسابقه «عطر ولايت» در مدرسه علميه فاطميه برگزار شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا ، مسابقه «عطر ولايت» با هدف ايجاد ارتباط مستقيم ميان طلاب و مراكز ديني و تشويق عامه مردم به امور پژوهشي ديني و شناسايي هنرمندان و پژوهشگران موفق منطقه در مدرسه علميه خواهران فاطميه شهركرد برگزار شد.



فراخوان اين مسابقه در رشته‌هاي شعر، طراحي و خطاطي، نمايشنامه‌نويسي و مقاله‌نويسي و در محورهاي خدمت ‌رساني و مبارزه با فساد، الگو‌پذيري جوانان، آثار نماز و عوامل تقويت بنيان خانواده‌‌ بود.



در مراسم جشن اين مسابقه، حجت الاسلام ناصري، نماينده‌ ولي فقيه در استان چهارمحال و بختاري و جمعي از مسؤولان شهركرد، پژوهشگران و هنرمندان و عموم مردم شركت داشتند و به نفرات برگزيده هر يك از رشته‌ها، جوايز نفيسي اهدا شد.

