دستگیری جاعل مدارک و اسناد/ کشف 10 فقره سرقت سیم برق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، متهمی که به صورت گسترده اقدام به جعل اسناد، مدارک و مهر می نمود با تلاش پلیس کرمانشاه دستگیر شد.

خبری به تیم تجسس کلانتری 25 مبنی بر اینکه فردی ساکن یکی از شهرک های حوزه استحفاظی کلانتری 25 اقدام به جعل مدارک و مهر می نماید.

تیم تجسس کلانتری اقدامات اطلاعاتی و نامحسوس خود را در خصوص فعالیت فرد مورد نظر آغاز و پس از گذشت دو ماه، برای پلیس محرز شد که وی اقدام به جعل مدارک و اسناد می نماید.

ماموران کلانتری با هماهنگی قضایی منزل مورد نظر را مورد بازرسی قرار دادند و در این بازرسی تعدادی اسناد و مدارک جعلی به همراه یکسری مهرها ی جعلی کشف و ضبط شد.

براساس این گزارش، متهم دستگیر و جهت تشکیل پرونده قضایی به کلانتری منتقل شد .

کشف 10 فقره سرقت سیم برق در کرمانشاه

ماموران کلانتری 20 کرمانشاه متهمی را دستگیر کردند که در اداره آگاهی به 10 فقره سرقت سیم برق اقرار کرد .

جانشین انتظامی استان کرمانشاه در خصوص بازجویی از متهمی در اداره آگاهی گفت: متهمی که به اتهام سرقت سیم برق توسط ماموران کلانتری 20 دستگیر شده بود در اداره آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت.

سرهنگ " علی دولتی " تاکید کرد: متهم در کلانتری منکر هرگونه سرقت شده بود ولی زمانیکه در اداره اگاهی تحت بازجویی های فنی و تخصصی قرار گرفت به 10 فقره سرقت سیم برق در نقاط مختلف شهر کرمانشاه اقرار کرد.

وی گفت: ارزش تقریبی اموال مسروقه بیش از 110 میلیون ریال است.

جانشین انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: متهمی که به اتهام جیب بری توسط ماموران کلانتری 20 دستگیر شده بود، جهت بازجویی به اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان تحویل داده شد.

متهم در اداره آگاهی تاکنون به سه فقره جیب بری اقرار و با قرار وثیقه 100 میلیون ریال روانه زندان مرکزی کرمانشاه شد .

