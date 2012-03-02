روزنامه اتریشی:دشمنی با اسرائیل فصل مشترک لیست های انتخاباتی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، انتخابات پارلمانی ایران در حالی امروز جمعه در این کشور برگزار می شود که هر گروهی که پیروز شود تغییری در روند سیاست خارجی و بویژه سیاست هسته ای ایران ایجاد نخواهد داد. این در حالی است که هر گونه تشدید تحریمها علیه ایران این کشور را برای دستیابی به فناوری هسته ای که آن را حق خود می داند، مصمم تر می کند.

این روزنامه اتریشی وجه مشترک تمامی گروههای شرکت کننده در انتخابات مجلس ایران را دشمنی با اسرائیل و آمریکا دانست. همچنین برای گروههای اصولگرا در ایران موضوعاتی مانند ادامه غنی سازی و حمایت از حماس و حزب الله جزو بدیهیات محسوب می شود.

استاندارد از قول سفارت ایران در وین نیز از مشارکت ایرانی های اتریش در انتخابات امروزخبر داد. بر این اساس کسانی که تابعیت ایران را دارند می توانند در این انتخابات شرکت کنند.

گفتنی است در دوره پیشین انتخابات پارلمانی ایران که همزمان در اتریش نیز برگزار شد، حدود 2 هزار ایرانی در وین و 248 نفر نیز در شهر گراتس آرای خود را به صندوق انداختند. طبق آمار موجود در حال حاضر حدود 20 هزار ایرانی در این کشور اروپایی زندگی می کنند.