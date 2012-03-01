احتمال سرنگونی پادشاه قطر/ گزارش پنهانی به واشنگتن و ریاض رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی "النخیل" به نقل از منابع آگاه در دوحه ضمن افشای درگیری حاد در داخل خاندان حاکم بر قطر نوشت: افسران آمریکایی مقیم که مسئول ترسیم و جهت دهی سیاستهای قطر هستند اخیر گزارشی به دولت خود درباره خطرناک بودن اوضاع و عمق درگیری‏ها به ویژه در دو هفته اخیر ارسال کرده اند.

پایگاه فوق بیان کرد: امیر قطر به سرنخ‏هایی دست یافته که از تلاشهای پنهانی حمد بن جاسم نخست وزیر این کشور با همکاری برخی عوامل مهم در درون خاندان حاکم برای سرنگونی اش حکایت دارد.

این پایگاه به نقل از منابع مذکور می افزاید: مطابق سرنخ‏های فوق حمد بن جاسم به دنبال برکناری پادشاه و جایگزینی موقت ولیعهد و در نهایت برکناری ولیعهد و در دست گرفتن قدرت به بهانه مریضی امیر قطر است.

پایگاه فوق نوشت: تعدادی از نزدیکان نخست وزیر در زندان به سر می برند و برخی دیگر در حبس خانگی به سر می برند به طوری که حمد بن جاسم در منزلش تحت تدابیر خاصی است.

این منابع بیان کردند: بندر بن سلطان مسئول امنیت ملی عربستان به همراه یک مسئول امنیتی آمریکا در قطر اوضاع را بررسی کرده اند و اخباری درباره احتمال خروج حمد بن جاسم به سوی ریاض وجود دارد.

این پایگاه نوشت: وزیر خارجه و نخست وزیر قطر به دنبال وسوسه فرزندان امیر قطر که از همسران مختلف وی هستند برای براندازی امیر قطر هستند.

پایگاه مذکور در پایان نوشت: اخیرا اخباری درباره حمله به کاروان امیر قطر منتشر شد که بر اساس آنها، یک نفر از محافظان وی کشته و ده نفر دیگر زخمی شده اند.