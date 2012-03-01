کمیته امنیت ستاد انتخابات شهرستان زنجان رتبه نخست کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس راشاد، روز پنج شنبه در مراسم بازدید استاندار زنجان از ستاد انتخابات شهرستان گفت: کمیته امنیت این ستاد، روزانه تمامی موارد را مورد ارزیابی قرار داده و در کنار ستاد انتخابات استان، امنیت کامل انتخابات را فراهم کرده است.

وی، با بیان اینکه کلیه عوامل اجرایی ستاد انتخابات شهرستان آماده برگزاری انتخاباتی سالم، امن و باشکوه هستند، اظهار داشت: با توجه به اینکه کمتر از یک روز به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است، این ستاد تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را در تمامی شعب اخذ رأی حوزه انتخابی زنجان و طارم فراهم کرده و هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

فرماندار زنجان یادآور شد: در حال حاضر 39 داوطلب در استان و 19 داوطلب در حوزه انتخابیه زنجان و طارم با یکدیگر رقابت می کنند.

در ادامه دبیر هیئت بازرسی انتخابات حوزه زنجان و طارم، از بازرسی و نظارت 281 بازرس بر مراحل مختلف برگزاری انتخابات در این حوزه خبر داد و گفت: علاوه بر این تعداد، 15 هیئت بازرسی تشکیل شد و 28 سربازرس نیز در شعب اخذ رأی حضور خواهند داشت.

ابوالفضل خوئینی، افزود: تخلفات صورت گرفته از سوی داوطلبان مستندسازی و توصیه های لازم به تمامی نامزدها ارائه شده است.

وی، ادامه داد:کارت ها و ابلاغ بازرسان و سربازرسان نیز تهیه و میان آنان توزیع شده است.

استاندار از ستاد انتخابات شهرستان زنجان بازدید کرد

استاندار زنجان از ستاد انتخابات شهرستان زنجان متشکل از کمیته های امنیت، هماهنگی کمیته ها، فناوری اطلاعات، آموزش، تبلیغات و اطلاع رسانی، مالی و پشتیبانی و خودرویی بازدید و نحوه اجرای اقدامات را مورد ارزیابی قرار داد.

محمد رئوفی نژاد، با بیان اینکه 2 نفر از شهرستان زنجان به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت و نیمی از جمعیت استان در این شهرستان واقع شده است، بیشترین حجم کار را بر عهده ستاد انتخابات شهرستان زنجان عنوان کرد و گفت: 281 شعبه از 693 شعبه اخذ رأی استان در شهرستان زنجان مستقر بوده و این حوزه دارای بیشترین فعالیت میان سایر حوزه های استان است.

وی ضمن قدردانی از زحمات عوامل اجرایی ستاد انتخابات شهرستان زنجان افزود: تمامی شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی شکوهمند در استان و شهرستان زنجان فراهم شده است.

رئوفی نژاد سلامت و امنیت انتخابات و مشارکت گسترده مردم را سه مقوله مهم در جریان برگزاری انتخابات دانست و اظهار داشت: هر کدام از این 3 مقوله در هم تنیده شده و بدون وجود یکدیگر همپوشانی نخواهند داشت بنابراین اگر هر کدام از این موضوعات دچار خدشه شود دیگری نیز زیر سوال می رود.

رئوفی نژاد، با بیان اینکه امروز آغاز مرحله جدید و حساسی از انتخابات است، خاطرنشان کرد: اخذ آرای مردم، شمارش آرا و اعلام نتایج 3 مرحله حساس باقی مانده است که امیدواریم با سابقه خوبی که از مردم زنجان در عرصه مشارکت سیاسی انتخابات وجود دارد و تلاش عوامل ستاد انتخابات، این 3 مرحله با سلامت و امنیت کامل برگزار شود.

وی، توصیه ها، تأکیدات، دقت و فرمان های شفاف مقام معظم رهبری به امت ولایتمدار سرتاسر ایران اسلامی را موجب سلامت، امنیت و مشارکت گسترده مردم در انتخابات دانست و تصریح کرد: تبلیغ جهت مشارکت گسترده مردم در انتخابات فریاد همه کسانی است که دلسوز نظام هستند و نتیجه این امر اقتدار نظام و مردم است.

استاندار زنجان، میزان مشارکت مردم استان در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی را بیش از 66 درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به فضایی که در استان شاهد هستیم پیش بینی می شود که حداقل 90 درصد مردم در این دوره از انتخابات حضور داشته باشند.

رئوفی نژاد افزود: تا کنون فضای سالم انتخاباتی بر فضای استان حاکم بوده و مواردی در زمینه عدم رعایت اخلاق انتخاباتی و تخریب رقبا مشاهده نشده و اگر هم بوده بسیار ضعیف بوده است.



