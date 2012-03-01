مردم شیراز سربلند از انتخابات خارج می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا پاک فطرت بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص حضور حداکثری مردم شیراز در انتخابات تاکید کرد: در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش چشم گیر حضور مردم نسبت به دوران قبل خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه حضور گسترده در انتخابات پیشرفت چهار سال آینده را تامین می کند تصریح کرد: چنانچه مردم شیراز خواهان پیشرفت و توسعه باشند باید با انتخاب های خود زمینه مساعد را فراهم کنند به خصوص اینکه نمایندگان شیراز با رای بالا وارد مجلس شوند.

شهردار شیراز یادآور شد: اهمیت این انتخابات در مقابسه با گذشته بسیار بیشتر است زیرا در حال حاضر تمامی دنیا به حضور و نوع انتخاب مردم ایران چشم دوخته اند.

پاک فطرت ادامه داد: حضور حداکثری مردم در انتخابات باعث خنثی شدن تمامی فتنه ها و دشمنی ها خواهد شد و به طور حتم نیز شاهد حضور حداکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه مردم به اصلح ترین ها رای دهند تاکید کرد: ولایتمداری یک نماینده در اولویت اول قرار دارد و در این میان مردم باید به اصلح ترین ها رای دهند و آنها را به عنوان نمایندگان خود انتخاب کنند.